Як повідомляє Reuters із посиланням на військових і командування, наступальні дії тривали протягом весни та літа й завершилися минулого місяця.

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Чотири етапи та гнучке командування

Початкові етапи передбачали підготовку до штурму важливої ділянки фронту. Їх проводили в умовах суворої секретності: про справжні масштаби задуму знали лише окремі представники вищого командування, розповіли учасники операції.

На початку українські військові виявляли та знищували російські диверсійні групи, які невеликими підрозділами проникали крізь недостатньо захищені ділянки оборони й закріплювалися на території, контрольованій Україною.

Безпілотники середньої дальності атакували російські маршрути постачання та командні пункти за десятки кілометрів від лінії фронту.

Водночас підрозділи ППО знищували російські розвідувальні дрони, щоб противник не міг стежити за підготовкою операції.

Безпосередньо біля лінії зіткнення українські оператори дронів полювали на російських пілотів безпілотників, допомагаючи очистити повітряний простір над українською піхотою.

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Важливу роль відіграли й традиційні військові хитрощі. За словами українських командирів, спочатку скоординована атака змусила росіян зосередити оборону на одній ділянці виступу. Тим часом інші підрозділи готували основний удар в іншому місці.

Наземні штурми проводили невеликі групи військових. Вони обережно долали "кілзону", після чого перегруповувалися та минулого місяця витіснили російські війська з виступу. Важливо було не втрачати темп наступу, щоб ворог не встиг створити стійку оборону.

Важливою складовою кожного етапу стала нова культура командування. Вона передбачала відмову від жорсткої радянської ієрархії та заохочення самостійних рішень безпосередньо на полі бою, розповіли учасники операції.

Українські командири визнають, що повторити таку операцію буде складно через технічні труднощі подолання "кілзони". Вона простягається на десятки кілометрів по обидва боки від лінії фронту. Величезна кількість безпілотників постійно перебуває в повітрі, тому будь-яке переміщення військ може стати смертельно небезпечним.

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Для керування багатьма ударними дронами та іншими безпілотними системами використовували Starshield — військову версію супутникового зв'язку Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска.

Основна частина контрнаступу завершилася ще до того, як минулого місяця Україна повідомила про раптове запровадження обмежень на використання Starshield.

За оцінкою командувача Третім армійським корпусом Андрія Білецького, попри меншу чисельність українських сил, під час контрнаступу Україна втратила приблизно в сім разів менше військових, ніж Росія. Він також додав, що кількість поранених українських бійців перевищувала кількість загиблих.

Оцінки аналітиків та стратегічний контекст

На думку експерта Королівського коледжу Лондона Крістофера Така, операція "Вівальді" не стала переломним моментом у війні на користь України.

Українцям вдалося завдати росіянам оперативно важливої поразки, зірвавши одну з ключових спроб обійти пояс фортець. Але це все ж була локальна за своїми наслідками наступальна операція– зазначив він.

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Однак, на думку експерта, ця операція показала, що Київ може суттєво підвищити ціну, яку Росії доведеться заплатити за захоплення важливих оборонних районів.

Військовий аналітик Роб Лі з американського Інституту досліджень зовнішньої політики підкреслив, що прорив через "кілзону" залишається серйозною проблемою для української армії, якій бракує особового складу.

"Це показує, наскільки складно проводити наступальні операції на сучасному полі бою", – підсумував фахівець.