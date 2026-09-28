Освободили еще 3 села в Донецкой области: Билецкий раскрыл подробности нового этапа операции "Вивальди"

ВСУ продолжают наступление на Лиманском направлении. В ходе третьего этапа операции "Вивальди" удалось освободить еще 51 квадратный километр украинской территории.

Об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Каковы результаты третьего этапа операции "Вивальди"?

По словам бригадного генерала, 3-й корпус освободил Новое, Редкодуб и Екатериновку и возобновил контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Потери врага за этот этап операции составили 2000 оккупантов. Еще более 250 россиян захвачены в плен.

Защитники вернули еще 51 километр квадратный территории. Всего с начала наступательных действий на Лиманском направлении освобождены 176 километров квадратных украинской земли.

Белецкий рассказал, что главной целью третьего этапа "Вивальди" стало Новое – ключевой хаб противника на плацдарме. "Кто контролирует высоты вокруг этого населенного пункта, тот и владеет инициативой на плацдарме", – объяснил командир.

Противник был убежден, что основным направлением удара является Шандриголово – Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках именно в этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, сосредоточенный на взятии Нового,

– заявил Белецкий.

Для прорыва российской обороны Третий армейский корпус применил собственное изобретение – советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. Ими взорвали самые крепкие укрепления врага.

Россияне сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами, артиллеристами.

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Ранее Белецкий сообщил, что контрнаступательная операция "Вивальди" севернее Лимана сорвала план России окружить "Фортецю". Российские войска планировали наступать на нее с севера через Лиман и Святогорск и с юга – через Доброполье.