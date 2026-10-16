Россияне не понимали, что происходит: Жорин раскрыл секрет операции "Вивальди"

Российские военные пытались остановить продвижение ВСУ, перебрасывали силы на проблемный участок и проводили контратаки. Однако украинские подразделения продолжали выполнять задачи, а противник не мог понять, что происходит на поле боя и как реагировать на действия украинских военных.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что помогло провести операция "Вивальди"

Как украинским военным удалось застать врага врасплох?

По словам Максима Жорина, одним из ключевых факторов успеха операции стала информационная тишина.

Нам долго удавалось вводить противника в заблуждение: он не понимал, что происходит, а из-за собственной лжи о реальной ситуации не мог адекватно реагировать,

– рассказал Жорин.

Важную роль также сыграли маневры и планирование. Операция не была случайным успехом: ее подготовили благодаря системной работе командиров, оценке ситуации и новым подходам к использованию сил и средств.

Тем временем российская армия пыталась стабилизировать ситуацию, перебрасывала подразделения на этот участок и прибегала к контратакам. По оценке Жорина, противник задействовал даже неподготовленный личный состав, однако это не позволило ему остановить операцию.

Полное интервью с Максимом Жориным: смотрите видео

Как роботы помогли изменить ситуацию на фронте?

Еще одним важным фактором стало массовое применение наземных роботизированных комплексов (НРК). Они работали не отдельно, а в связке с различными типами беспилотников: одни системы вели разведку, другие наносили удары, а третьи прикрывали роботизированные комплексы.

По словам Жорина, такие группы могут выполнять сразу несколько задач: от инженерных работ, минирования и разминирования до десантирования роботов в тыл противника. Там они способны нарушать логистику, дестабилизировать оборону и проводить атаки на позиции с неожиданного направления.

Это вызывает панику, ведь россияне не понимают, что происходит, откуда на них нападают и откуда защищаться,

– пояснил военный.

В то же время технологии не заменяют пехоту полностью. В Третьем армейском корпусе стараются передавать роботам как можно больше задач, чтобы снизить риски для военнослужащих.

По словам Жорина, к концу года корпус надеется выйти на уровень, при котором использование дронов и НРК позволит сократить задействование личного состава примерно до половины соответствующих задач.

Можно ли повторить операцию "Вивальди" на других направлениях?

Жорин подчеркнул, что "Вивальди" не была единичным стечением обстоятельств. Этот подход можно масштабировать на другие участки фронта благодаря системному планированию, подготовке подразделений и новым принципам управления войсками.

Следующим шагом должно стать применение такого подхода в рамках группировки войск "Центр", которую возглавил Андрей Билецкий.

В его зону ответственности войдут несколько корпусов, где планируется использовать наработанные решения. В то же время, по словам Жорина, прежде всего необходимо стабилизировать ситуацию на своем участке фронта, наладить работу подразделений и пресечь инфильтрацию противника. Только после этого можно планировать дальнейшее продвижение и освобождение территорий.