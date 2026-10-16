Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розкрив, що допомогло провести операцію "Вівальді"

Як українським військовим вдалося застати ворога зненацька?

За словами Максима Жоріна, одним із ключових чинників успіху операції стала інформаційна тиша.

Нам довго вдавалося вводити противника в оману: він не розумів, що відбувається, а через власну брехню про реальну ситуацію не міг адекватно реагувати,

– розповів Жорін.

Важливу роль також відіграли маневри та планування. Операція не була випадковим успіхом: її підготували завдяки системній роботі командирів, оцінці ситуації та новим підходам до використання сил і засобів.

Тим часом російська армія намагалася стабілізувати ситуацію, перекидала підрозділи на напрямок і вдавалася до контратак. За оцінкою Жоріна, противник залучав навіть непідготовлений особовий склад, однак це не дозволило йому зупинити операцію.

Повна розмова з Максимом Жоріним: дивіться відео

Як роботи допомогли змінити ситуацію на фронті?

Ще одним важливим чинником стало масове застосування наземних роботизованих комплексів (НРК). Вони працювали не окремо, а у зв'язці з різними типами безпілотників: одні системи проводили розвідку, інші завдавали ударів, а ще інші прикривали роботизовані комплекси.

За словами Жоріна, такі групи можуть виконувати одразу кілька завдань: від інженерних робіт, мінування та розмінування до десантування роботів у тил противника. Там вони здатні порушувати логістику, дестабілізувати оборону та атакувати позиції з несподіваного напрямку.

Це викликає паніку, адже росіяни не розуміють, що відбувається, звідки на них нападають і звідки захищатися,

– пояснив військовий.

Водночас технології не замінюють піхоту повністю. У Третьому армійському корпусі намагаються передавати роботам якомога більше завдань, щоб зменшити ризики для військовослужбовців.

За словами Жоріна, до кінця року корпус сподівається вийти на рівень, за якого використання дронів і НРК дозволить зменшити залучення особового складу приблизно до половини відповідних завдань.

Чи можна повторити операцію "Вівальді" на інших напрямках?

Жорін наголосив, що "Вівальді" не була одиничним збігом обставин. Цей підхід можна масштабувати на інші ділянки фронту завдяки системному плануванню, підготовці підрозділів і новим принципам управління військами.

Наступним кроком має стати застосування такого підходу в межах угруповання військ "Центр", яке очолив Андрій Білецький.

До його смуги входитимуть кілька корпусів, де планують використовувати напрацьовані рішення. Водночас, за словами Жоріна, передусім потрібно стабілізувати ситуацію на своїй ділянці фронту, налагодити роботу підрозділів і припинити інфільтрацію противника. Лише після цього можна планувати подальше просування та звільнення територій.