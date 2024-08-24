На Курщине Силы обороны могут загнать россиян в 2 котла: обзор фронта от Свитана

На Курщине россияне могут попасть в два котла. Так, сначала Силы обороны могут дожать врага до реки Сейм, после чего оккупанты вряд ли смогут выполнять боевые задачи.

А при дальнейшем движении украинских воинов на Курчатов, враг может попасть в еще один котел. Об этом говорится в ежедневной сводке на 24 Канале сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что это дело времени.

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На Курщине россияне могут попасть в 2 котла

На Курщине россияне могут оказаться в котле. Свитан убежден, что Силам обороны удастся дожать врага до реки Сейм, после чего оккупанты вряд ли смогут выполнять боевые задачи.

Это дело времени, когда этот котел будет зачищен. Возможно, несколько дней – недель, зависит от того, будут ли сопротивляться россияне,

– предположил полковник запаса ВСУ.



Котел, в котором могут оказаться россияне / Скриншот карты DeepState

Более того, если потом Силы обороны будут двигаться на Рыльск и Курчатов, то россияне могут оказаться в еще одном котле.

"Если выйти на Курчатов, то там будет еще один серьезный треугольник: Суджа – Курчатов – через Льгов на Рыльск. Это также будет реальный котел и россиянам придется тренироваться переплывать реку Сейм", – сказал Свитан.



Второй котел для россиян / Скриншот карты DeepState

Могут ли оккупанты окружить Покровск

Из-за эффективной операции Сил обороны на Курщине Россия начала перебрасывать туда технику и отдельные части ПВО. В частности, снимает ее с Восточного направления. Однако Россия пока не снимает с Восточного направления подразделения, которые атакуют, а перебрасывает тыловые, резервные части.

То есть те части, которые потенциально могли вступить в бой на территории Украины, Россия перебрасывает на территорию Курской области. По словам Свитана, таким образом Силы обороны выполняют вторую задачу операции на Курщине – оккупанты начали готовиться к военной операции там. Самое главное, что Россия снимает технику, которая могла выполнять боевые задачи на Востоке.

Сейчас россияне совершили оперативный прорыв и приблизились к Покровску Донецкой области. По мнению полковника запаса, те резервы, которые Россия могла бросить в бои под Покровск, могли бы наделать здесь немало бед.

Сейчас у россиян нет таких возможностей, они не окружат Покровск. У них не будет достаточно резервов, они поехали на Курск. Упрутся в город, единственная проблема – город может подвергаться ударам артиллерией и КАБами. То есть, город мы можем потерять как населенный пункт, а не как рубеж обороны,

– сказал полковник запаса.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте