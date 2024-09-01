Уже сейчас можно сказать, что наступление стало успешным. В чем прорывная тактика, в разговоре с 24 Каналом поделился ветеран армии США, ютуб-блогер Престон Стюарт.

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Благодаря чему ВСУ достигли успеха

Ветеран армии США рассказал, что один из факторов, который повлиял на успех Курской операции – это разведка, где Украина поддерживала оперативную безопасность и эта информация вообще не была никому известна.

Даже сообщалось, что солдаты, участвовавшие в операции, не знали, что именно они будут делать до 24 – 48 часов до ее начала. Поддержание такого уровня безопасности было чрезвычайно поразительным.

В России звучали заявления, что они имели представление о том, что происходит. В какой-то момент командование решило, что этого не произойдет или это не будет серьезным.

Это большой провал России, что произошло нечто подобное в современной войне, если принять во внимание количество дронов на поле боя,

– подчеркнул Престон Стюарт.

Во время наступления летом 2023 года Украина выводила вперед маневровые силы, такие как бронетранспортеры и даже танки, чтобы прорвать оборону и продвинуться к российским позициям. Машины быстро становились уязвимыми для вражеских дронов, противотанковых ракет, авиаударов и артиллерии.

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Учитывая нынешнюю ситуацию, можно констатировать то, что Украина усвоила предыдущие ошибки. Сначала из строя вывели средства ПВО и нанесли удары FPV-дронами по объектам.

Когда на Курщину начали въезжать танки и бронемашины, авиационная угроза уже не была такой угрожающей как на других направлениях. Украина адаптировалась к новой тактике ведения войны, а Россия, похоже, нет.

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