Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что если бы противник продвинулся дальше, то мог бы отрезать значительную часть украинских войск.

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Россия воспользовалась проблемами украинской группировки

Deep State сообщил о мозаичности украинских сил, отметив, что курская группировка украинских сил – это "винегрет", что украинские подразделения там недостаточно слаженные, у них есть проблемы со взаимодействием.

По словам Поповича, воспользовавшись этим, Россия ударила по флангу украинской группировки. Организационные проблемы СОУ, по мнению военного обозревателя, должны устраняться непосредственно на местах. Он подчеркнул, что есть разные возможности подразделений, разный уровень боевой подготовки и это следует принимать во внимание.

"Вспомним контрнаступление России на Курщине месяц назад, россияне продвинулись, был потерян населенный пункт Снагость. А почему так произошло? Потому что там было подразделение, которое "просело" под ударом не очень большой группы россиян, таким образом обнажил этот фланг. После этого зашли уже воздушно-десантные войска России, которые обеспечивали продвижение", – объяснил Попович.

Это произошло из-за различия в подготовке сил. Одни подразделения подготовлены лучше, другие – хуже. Противник, со слов военного обозревателя, этим пользуется.

Со стороны России там есть и срочники, и подготовленные войска. Я бы оценил так, что там наполовину в составе этой группировки военные, которые имеют боевой опыт,

– подытожил Попович.

К сведению! Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что в Курской области российская армия сосредоточила до 50 тысяч военных. Перемещение сил противника на Курщину повлекло ослабление его группировок на других направлениях, в частности на Краматорском, в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, Deep State 10 октября сообщил, что российская армия за последнее время стянула значительное количество техники и живой силы в Курскую область, сейчас пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь. Аналитики утверждают, что на Курщине сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.