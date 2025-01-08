Новые контратаки ВСУ в Курской области имеют как военное, так и политическое значение. Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель ОО "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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"По дороге на Курчатов и Курск"

Игорь Романенко отметил, что за последнее время Россия сформировала на Курщине группировку войск на 60 тысяч оккупантов. По оценкам западных специалистов, украинских военных втрое меньше. Однако нашим подразделениям меньшими силами удается контратаковать.

Атака – это не наступление. Наступление – это более глубокие военные действия. Сил на это не хватает. И в начале, на первом этапе действий войск на Курщине были такие направления, как Льгов, Рыльск, Курчатов, Курск. Сейчас есть продвижение с нашей стороны на северо-западные части. Такое направление еще более важно по дороге на Курчатов и Курск,

– подчеркнул он.

Украина не имеет цели оккупацию Курской АЭС. Однако военный эксперт предположил, что наши военные могли бы окружить ее, если будет хватать на это сил, а затем во время переговоров обменять ее на контроль над Запорожской АЭС.

С военной точки зрения Курск также может быть законной целью. Ведь захватчики выпускают большое количество "Шахедов" по Украине именно с площадок вокруг Курска.

"Вопрос в ресурсах, резервах. Здесь у нас достаточно серьезные трудности. Хотя отдельные западные специалисты оптимистично говорят, главное ли направление сосредоточения усилий по наступлению у Сил обороны Украины именно на Курщине. Возможно, это отвлечение. Украинцы там сработали снова неожиданно, поэтому достигли тактического уровня результатов", – сказал генерал-лейтенант.

События на Курщине кремлевский диктатор Владимир Путин воспринимает очень болезненно. Россия активно перебрасывает туда силы, чтобы остановить продвижение украинской армии.