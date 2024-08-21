Курская операция изменила российские планы по формированию стратегических резервов, Скибицкий

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже более 2 недель. По словам Скибицкого, положительные результаты уже есть.

Напомним, что из-за Курской операции Россия вынуждена перебрасывать на Курщину свои войска, которые находятся в Украине. По словам представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера, страна-агрессор перебросила несколько тысяч военнослужащих.

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Какое влияние имела Курская операция

Курская операция повлияла на российские планы формирования стратегических резервов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Наступление на российскую территорию также изменило планы оккупантов по операциям на захваченных территориях. Впрочем, подробности о результатах пока не разглашаются.

"Результат есть. Он доступен более закрытой аудитории. Но результат положительный есть", – сказал Скибицкий.

К слову, в разведке рассказали, что Россия готовит ответ на Курскую операцию. Впрочем, по словам Скибицкого, Украине известны планы россиян. Он также добавил, что начать операцию в Курской области помог опыт, приобретенный ранее в Херсонской и Харьковской областях.