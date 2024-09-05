Это 24 Каналу отметил военный эксперт и аналитик Игаль Левин. По его мнению, это фундаментальный метод, так нужно было действовать еще раньше.

Читайте также На бумаге имеем, – Зеленский о том, есть ли у Украины оружие для удержания позиций на Курщине

"Сам факт того, что война переносится на территорию врага – это всегда максимально грамотно. Когда на вас напали, вы должны постараться перенести войну на его территорию. Это аксиома, фундамент. Украина не изобрела велосипед. Так нужно было действовать еще с 2022 года", – сказал он.

Обратите внимание! Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что Курская операция изменила ситуацию на поле боя. Владимир Путин сейчас пытается корректировать свои планы, исходя из того, как складываются обстоятельства. Очевидно, что Курская операция работает и заставляет российских оккупантов менять фокус внимания.

Зеленский назвал новую причину Курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему операция ВСУ в Курской области была необходима. По его словам, недостаток дальнобойного оружия у украинских защитников привел к успешной операции на Курщине. Он вспомнил, что дальнобойное оружие союзники передали в маленькой комплектации. Дальнобойных ракет и снарядов очень не хватало.

В то время разведки сообщали о планах врага создать в приграничных областях Украины так называемую "буферную зону". Россияне сделали прорыв в Харьковской области, там их удалось остановить. Они планировали повторить это в Сумской и Черниговской областях, где их было бы сложнее остановить. Поэтому эта операция на Курщине была превентивным ударом.