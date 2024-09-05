Це 24 Каналу зауважив військовий експерт й аналітик Ігаль Левін. На його думку, це фундаментальний метод, так потрібно було діяти ще раніше.

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"Сам факт того, що війна переноситься на територію ворога – це завжди максимально грамотно. Коли на вас напали, ви повинні постаратись перенести війну на його територію. Це аксіома, фундамент. Україна не вигадала велосипед. Так потрібно було діяти ще з 2022 року", – сказав він.

Зверніть увагу! Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що Курська операція змінила ситуацію на полі бою. Владімір Путін зараз намагається коригувати свої плани, виходячи із того, як складаються обставини. Очевидно, що Курська операція працює та змушує російських окупантів змінювати фокус уваги.

Зеленський назвав нову причину Курської операції

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому операція ЗСУ у Курській області була необхідна. За його словами, нестача далекобійної зброї в українських захисників призвела до успішної операції на Курщині. Він пригадав, що далекобійну зброю союзники передали у маленькій комплектації. Далекобійних ракет та снарядів дуже не вистачало.

У той час розвідки повідомляли про плани ворога створити у прикордонних областях України так звану "буферну зону". Росіяни зробили прорив у Харківській області, там їх вдалося зупинити. Вони планували повторити це у Сумській та Чернігівській областях, де їх було б складніше зупинити. Тому ця операція на Курщині була превентивним ударом.