Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Украина проводит долговременные операции, заходя на оперативную и стратегическую глубину противника. Со своей стороны, россияне не могут ничего сделать.

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Какие достижения Курской операции

Для того, чтобы отреагировать на операции ВСУ, России требовалось время, много усилий. Поэтому Украине удалось сковать в боях большое количество российских войск. С началом Курской операции россияне начали гибнуть на своей территории, к тому же немало – именно от российских авиабомб.

Население поняло, кем на самом деле являются российские солдаты, которых они радостно отправляли на фронт в Украину. Теперь за свои действия им пришлось расплачиваться. Поэтому операции имела не только военное, но и политическое значение.

Я уже не говорю о том, что она резонирует на международной арене. Такие операции привлекают внимание. Мировые медиа, а, следовательно, мировой политикум, следит за событиями в Украине. Политическому руководству этих государств приходится учитывать мнение населения, которое солидарно с нами,

– отметил Иван Тимочко.

А самое важное то, что мы получаем опыт проведения военных операций на разных глубинах вражеской территории. Это то, что может нам пригодиться. Возможно, когда-то еще придется защищать население областей, которые сейчас есть в составе России.

Почему Путин очень нервничает

Такие военные операции помогают понять, каково настоящее отношение местного населения к власти, какая ментальность людей и о чем они на самом деле думают. Это открывает большой спектр возможностей для Украины.

На этом этапе все-таки больше внимания обращено к обсуждению прекращения огня. По безудержной риторике Путина, а он опытный КГБшник и не будет проявлять эмоции, понятно, что он злится. Потому что ему придется рассказывать россиянам, за что он положил столько жизней российских солдат,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Поэтому он дальше будет пытаться продемонстрировать агрессивную риторику, всячески провоцируя украинское военно-политическое руководство на различные негативные реакции. Именно этого хочет российская пропаганда, чтобы обвинить Украину в якобы срыве всех договоренностей.

Для Путина свободная и независимая Украина – это серьезная угроза существованию его диктатуры. Он это понимает, поэтому и ведет себя настолько агрессивно.