Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що Україна проводить довготривалі операції, заходячи на оперативну та стратегічну глибину противника. Зі свого боку, росіяни не можуть нічого зробити.

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Які здобутки Курської операції

Для того, щоб відреагувати на операції ЗСУ, Росії був потрібен час, багато зусиль. Тому Україні вдалося скувати у боях велику кількість російських військ. З початком Курської операції росіяни почали гинути на своїй території, до того ж чимало – саме від російських авіабомб.

Населення зрозуміло, ким насправді є російські солдати, яких вони радісно відправляли на фронт в Україну. Тепер за свої дії їм довелося розплачуватися. Тому операції мала не тільки військове, але й політичне значення.

Я вже не кажу про те, що вона резонує на міжнародній арені. Такі операції привертають увагу. Світові медіа, а, отже, світовий політикум, стежить за подіями в Україні. Політичному керівництву цих держав доводиться враховувати думку населення, яке солідарне з нами,

– зауважив Іван Тимочко.

А найважливіше те, що ми здобуваємо важливий досвід проведення військових операцій на різних глибинах ворожої території. Це те, що може нам знадобитися. Можливо, колись ще доведеться захищати населення областей, які зараз є в складі Росії.

Чому Путін дуже нервує

Такі військові операції допомагають зрозуміти, яким є справжнє ставлення місцевого населення до влади, яка ментальність людей та про що вони насправді думають. Це відкриває великий спектр можливостей для України.

На цьому етапі все-таки більше уваги звернено до обговорення припинення вогню. По нестримній риториці Путіна, а він досвідчений КГБшник і не проявлятиме емоції, зрозуміло, що він злиться. Бо йому доведеться розповідати росіянам, за що він поклав стільки життів російських солдатів,

– підкреслив Іван Тимочко.

Тому він далі намагатиметься продемонструвати агресивну риторику, всіляко провокуючи українське військово-політичне керівництво на різні негативні реакції. Саме цього хоче російська пропаганда, щоб звинуватити Україну у нібито зриві всіх домовленостей.

Для Путіна вільна та незалежна Україна – це серйозна загроза існуванню його диктатури. Він це розуміє, тому й поводиться настільки агресивно.