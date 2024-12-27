В России горят дедлайны: могут ли войска КНДР помочь врагу на Курщине

Украина наносит потери россиянам в Курской области, в частности 25 декабря был поражен командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты. В результате атаки, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще около 20 офицеров.

Теперь оккупанты вынуждены оперативно проводить изменения в командовании. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что это трудная задача, потому что все боеспособные офицеры уже привлечены к боевым действиям.

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Почему Курщина – приоритет

Уничтожение руководства подразделения – это процесс определенного смятения, который скажется на боеспособности. Что касается северокорейской компоненты, то пока нет информации о том, были ли их офицеры в командном пункте в Льгове.

Уже известно, что армия КНДР понесла более 3 тысяч потерь. Это лишь подтверждает, что военные из Северной Кореи заканчиваются даже быстрее, чем ожидалось. Расположение Льгова в 30 километрах от Украины – позволяет нам использовать больший спектр вооружения и уничтожать врага.

В этом районе 810 бригада расположила целую сеть своих складов, которые нужны для оперативного обеспечения войск боеприпасами. Однозначно, удары Украины продолжатся, что приоритетно для нас,

– сказал Дмитрий Жмайло.

Пока украинские военные находятся на территории России – это всегда будет свидетельством слабости врага и снижать их переговорную позицию. Оккупанты это понимают, поэтому активно штурмуют на Курщине, используют там больше техники.

"Дедлайны у них горят. Скоро инаугурация Трампа, до этого времени они хотели ликвидировать наш плацдарм, а до 25 февраля – создать аналогичный на территории Сумской области", – подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Как бойцы КНДР борются с дронами

Даже военная помощь КНДР не способствует россиянам в осуществлении их намерений. Группировка из 13 тысяч северных корейцев, которая прибыла на территорию России, еще не была полностью привлечена к боевым действиям. Происходит слаживание подразделений, бойцов обучают, как работать с дронами.

Создается впечатление, что они иногда даже не знают, где находятся. Мастерство Сил обороны на Курщине заключается в том, что в большинство атак не приходится вступать нашим пехотинцам. Треть всего уничтожается минными заграждениями, а остальные – артиллерией и работой FPV-дронов,

– рассказал Дмитрий Жмайло.

Северные корейцы до сих пор придумывают тактику борьбы с беспилотниками. Например, 3 их человека выходят в зону поражения FPV и пытаются "на живца" отвлечь на себя внимание, пока другая группа бойцов пробует уничтожить дрон. Эта тактика не приводит к успеху.