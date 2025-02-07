Несколько факторов: генерал-лейтенант объяснил, как ВСУ смогли прорваться в Курской области

В Институте изучения войны сообщают, что украинские войска снова продвинулись в Курской области. Там они находятся и успешно удерживают позиции с лета прошлого года.

Генерал-лейтенант и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что 6 февраля украинские военные начали новую контратаку на Курском направлении. Она стала неожиданной для врага, как и вся Курская операция, которая длится уже полгода.

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"Силы обороны сгруппировались, несмотря на то, что враг активно действовал с севера, северо-запада и юго-востока, осуществляя небольшие продвижения. Неожиданно для врага наши войска перегруппировались, вероятно, получив дополнительные ресурсы", – сказал Игорь Романенко.

Наступление, несмотря на численное преимущество противника

Он добавил, что по разным оценкам, украинские силы продвинулись на 5 – 7 км, обходя российские позиции, а не заходя прямо в населенные пункты, что были под контролем врага.

Возникли тяжелые бои. Россияне перебрасывают дополнительные ресурсы, чтобы противодействовать контратаке, но часть их сил оказалась в окружении. Это непростой процесс, даже с учетом положительных результатов, ведь по оценкам западных экспертов группировка российских войск в Курской области втрое превышает наши силы,

– пояснил Игорь Романенко.

Что происходит на Курском направлении: смотрите на карте

Он подытожил, что в таких условиях проводить контратаки военным сложно. Это стало возможным благодаря тщательной подготовке и высокому профессионализму украинских военных. Они смогли осуществить эффективные действия, несмотря на численное преимущество противника.