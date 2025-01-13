Серьезный риск: будет ли Курская операция иметь решающее влияние на переговоры

Курская операция стала значительным риском для Украины, однако это решение имеет определенные преимущества для государства.

Специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов в эфире 24 Канала рассказал, что атаковать российскую территорию сейчас кажется логичным и предсказуемым шагом, но на самом деле это было огромным риском.

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Путин планировал освободить Курскую область за неделю, потом за месяц, но прошло уже полгода, и оккупация этой области украинскими войсками стала обыденностью.

Какие преимущества имеет Курская операция

"Это был риск, несомненно, но другого выхода для украинского командования – как военного, так и политического – не было. Принимать экстраординарные и креативные решения было необходимостью", – объяснил Юрий Богданов.

Богданов добавил, что Курская операция дала Украине очевидные преимущества. Благодаря обмену российских срочников были возвращены многие люди из плена. Их возвращение было важным для Путина.

"Кроме того, мы понимаем, что у Путина были планы на Купянск, Чернигов, а также на усиление Харьковской операции, но они не оправдались. Кто-то говорит, что события в Курской области вовлекли в войну Корею, но Корея поставляет России снаряды и ракеты уже более двух лет", – сказал Юрий Богданов.

Обмен территорий

Он отметил, что Путину приходится тратить огромные ресурсы, чтобы освободить от украинской армии свою законную территорию. Богданов не верит, что события в Курской области существенно повлияли на ситуацию на Донбассе.

Хотя Россия сейчас имеет преимущество в силах и средствах, у нее есть достаточно слабых мест, чтобы украинские военные могли наносить ей болезненные репутационные удары,

– пояснил он.

Если Путину придется начинать переговоры под давлением Трампа, условно завтра, то оккупированная Курская область станет рычагом Украины.

ВСУ умело держат оккупированную территорию

Для Путина будет неприемлемым завершение войны в условиях, когда часть российской территории остается под контролем украинских войск.

В таком случае Курская область, вероятно, может стать объектом обмена на оккупированные территории. Но это лишь гипотеза. Я также не вижу инструментов, которые позволили бы Трампу заставить Путина к реальным переговорам. Однако это политический и репутационный удар по Путину,

– добавил Богданов.

Украинские военные на чужой территории имеют больше пространства для маневров и могут действовать в удобных для себя условиях. По словам Богданова, статистика уничтоженной российской техники и личного состава на Курском направлении свидетельствует, что ВСУ умело и успешно осуществляют оборонительные операции.