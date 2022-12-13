В ВСУ подтвердили ликвидацию базы оккупантов в Мелитополе и Луганской области: главное от Генштаба

Идут 293-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Наши военные продолжают героически защищать нас и наши территории.

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 13 декабря.

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В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениям враг обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площадка и Невское Луганской области, а также Терны, Ямполевка Донецкой области.

Враг продолжает обстреливать Запорожье и Херсон

На Бахмутском направлении противник осуществил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двадцати населенных пунктов, в частности: Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг осуществил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениям противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 25 населенных пунктов в частности: Плавные, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Запорожской области, а также Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Милово, Херсон.

ВСУ нанесли мощный удар по местам базирования оккупантов

В Донецкой области оккупанты активизировались меры принудительной мобилизации. В Горловке захватчики мобилизуют мужчин и с пометкой "бронь" в военных билетах.

11 декабря ВСУ поразили пункт дислокации личного состава российских оккупационных войск вблизи Кадиевки Луганщины. Противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными.

В ВСУ подтвердили поражение противника за предыдущие дни в Запорожской области. В частности, кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника.

Также наши военные поразили 2 района сосредоточения личного состава русских оккупантов.