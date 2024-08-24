Становится значительно легче, – в 3 ОШБр об оперативной ситуации на Харьковском направлении

СОУ понемногу стачивают россиян на Харьковщине. Оперативная ситуация уже выглядит немного легче.

Спикер 3 ОШБр Александр Бородин высказал 24 Каналу мнение, что враг пытается строить свою оборону на Харьковщине.

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Стабильная оборона

Бородин рассказал, что сейчас ситуация стабильная, оборонительные действия. ВСУ удерживают освобожденные рубежи. Враг пытается контратаковать, однако ничего не получается. Уничтожается их техника, личный состав. Удерживать территорию становится значительно легче.

Сейчас основная цель россиян заключается в том, чтобы, я думаю, стабилизировать свои позиции, выстроить по факту их, потому что их нет. Это требует значительно большего количества ресурсов, чем просто оборона или наступательные действия, которые они ведут. Это сковывание, это очень хорошо,

– отметил представитель 3 ОШБр.

Изменений на Харьковщине нет

По его словам, ситуация не изменилась. Однако из-за того, что россияне потеряли свои позиции, они должны привлекать больше ресурсов, менять тактику. Это серьезно влияет на них. Россияне учатся и строят новый подход к построению войска.

"У них нет ни сил, ни времени, ни желания хорошо готовить свою пехоту. Она низкокачественная. Они строят цепочку резервов, который стоит друг за другом. Они постоянно могут наступать, экономя технику. В таком формате они могут воевать длительное время", – заметил Бородин.

Он добавил, что у них нет возможности с помощью своего ВПК восстанавливать столько уничтоженной техники и артиллерийских установок. Для военных уничтожение сил и средств часто более важное, чем освобожденные земли, с точки зрения военной науки.