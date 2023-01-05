Оператор дрона гранатой "поздравил" оккупанта с Новым годом: праздничное видео

Украинские защитники не забыли "поздравить" с Новым годом и захватчиков. Однако эти поздравления стали последними в жизни оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказали бойцы 30 ОМБр. Поделились также яркими кадрами.

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Смертельный "подарок"

Так, оператор дрона 30 ОМБр решил правильно "поздравить" оккупанта с Новым годом. Первая граната была смертельным "подарком", а вторая – праздничным фейерверком.

Украинские защитники готовят такие "искренние поздравления" и для других непрошеных гостей, пришедших на чужую землю.

Новогодний "подарок" для захватчика: видео

Потери врага: что известно

По состоянию на 5 января украинские защитники уже ликвидировали 109 720 российских военных. Только за последние сутки ВСУ "минунули" 810 врагов. Кроме того, уничтожили тысячи единиц вражеской техники. К примеру, 4 января ВСУ на Востоке приземлили вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52.