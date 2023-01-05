Про це 24 каналу розповіли бійці 30 ОМБр. Поділились також яскравими кадрами.

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Смертельний "подарунок"

Так, оператор дрона 30 ОМБр вирішив правильно "привітати" окупанта з Новим роком. Перша граната була смертельним "подарунком", а друга – святковим феєрверком.

Українські захисники готують такі "щирі вітання" й для інших непрошений гостей, які прийшли на чужу землю.

Новорічний "подарунок" для загарбника: відео

Втрати ворога: що відомо

Станом на 5 січня українські захисники ліквідували вже 109 720 російських військових. Тільки за останню добу ЗСУ "мінуснули" 810 ворогів. Крім того, знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Наприклад, 4 січня ЗСУ на Сході приземлили ворожий штурмовик Су-25 та вертоліт Ка-52