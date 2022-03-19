Оператор ГТС отремонтировал газопровод в Углегорскую ТЭС

19 марта 2022 , 17:09
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Источник:

телеграм Энергоатома

Оператор ГТС по состоянию на 19 марта отремонтировал газопровод в Углегорскую ТЭС. Российские оккупанты повредили его еще 10 марта.

Новость сообщила пресс-служба Энергоатома. Благодаря ремонту Углегорская ТЭС получила резервный источник питания.

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Работники Оператора ГТС отремонтировали газопровод-отвод в Углегорскую ТЭС Центрэнерго, который был поврежден 10 марта в результате вражеских обстрелов,
– говорится в сообщении.

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Автор: Мар'яна Бекало