Устроили оккупантам ад: операторы СБС уничтожили район обороны врага
- Операторы 9 отдельной бригады беспилотных систем уничтожили укрепленные позиции врага, сорвав его попытки штурма.
- В результате мощных ударов СБС в России значительные потери в живой силе.
На одном из ключевых направлений фронта украинские защитники уничтожили район обороны оккупантов. Вследствие мощной работы наших воинов у агрессора значительные потери личного состава.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем.
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Операторы СБС уничтожили район обороны россиян: что известно?
Операторы 9 отдельной бригады беспилотных систем отработали по российским захватчикам на одном из ключевых направлений.
Уничтожили значительное количество живой силы и укрепленные позиции противника, сорвав его попытки штурмовать украинские позиции,
– заявили в Силах беспилотных систем.
Кстати, оккупанты пытались действовать скрытно, накапливали личный состав в укрытиях и передвигаться под покровом ночи. Впрочем, по российским укрытиям и блиндажам мощно прилетело.
Как операторы СБС уничтожили район обороны агрессора: смотрите видео
Кстати, недавно Силы беспилотных систем также уничтожили редкий российский РЭБ. Речь идет о "КОП-2", который сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом.