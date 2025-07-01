Устроили оккупантам ад: операторы СБС уничтожили район обороны врага

На одном из ключевых направлений фронта украинские защитники уничтожили район обороны оккупантов. Вследствие мощной работы наших воинов у агрессора значительные потери личного состава.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Смотрите также Уклонились от ракеты и поразили российский ЗРК: в сети показали видео работы операторов СБС

Операторы СБС уничтожили район обороны россиян: что известно?

Операторы 9 отдельной бригады беспилотных систем отработали по российским захватчикам на одном из ключевых направлений.

Уничтожили значительное количество живой силы и укрепленные позиции противника, сорвав его попытки штурмовать украинские позиции,

– заявили в Силах беспилотных систем.

Кстати, оккупанты пытались действовать скрытно, накапливали личный состав в укрытиях и передвигаться под покровом ночи. Впрочем, по российским укрытиям и блиндажам мощно прилетело.

Как операторы СБС уничтожили район обороны агрессора: смотрите видео

Кстати, недавно Силы беспилотных систем также уничтожили редкий российский РЭБ. Речь идет о "КОП-2", который сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом.