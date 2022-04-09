Операторы украинской "Стугны" уничтожили несколько танков, ТОС-1 "Буратино" и грузовик россиян
Источник:фейсбук СтратКома ВСУ
В Вооруженных Силах показали, как с российской техникой поработала украинская "Стугна". Результат – обезврежены несколько танков, ТОС-1 "Буратино" и грузовик российских захватчиков.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ показали работу расчета украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна".
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"Стугна" против техники оккупантов
Украинские защитники искусными действиями на ходу уничтожают несколько танков Т-72Б3, ТОС-1 и грузовик. Отличная работа,
– отметили в управлении.
Там показали видео ликвидации российской техники. А также отметили, что "украинское сафари 2.0" продолжается.
Напомним, ранее в командовании Сил специальных операций сообщили, что спецназовцы захватили несколько единиц вражеской техники во время выполнения заданий. Речь идет о пушке "Мста-Б" и нескольких бронетранспортерах.
Украинская "Стугна" обезвреживает вражескую технику: смотрите видео