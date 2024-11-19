Опять графики: как будут отключать свет в Украине 20 ноября

В среду, 20 ноября, в Украине снова будут отключать свет. Известно, что будет действовать одна очередь отключений электроэнергии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Как будут выключать свет в Украине 20 ноября

Завтра, в среду (20 ноября – 24 Канал), с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений,

– говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Там отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. В Укрэнерго также попросили потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.