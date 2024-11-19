Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також Є 3 проблеми: над чим працюють енергетики після масованого російського обстрілу
Як вимикатимуть світло в Україні 20 листопада
Завтра, у середу (20 листопада – 24 Канал), з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень,
– ідеться в повідомленні.
В Укренерго зазначили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
Там наголосили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. В Укренерго також попросили споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.