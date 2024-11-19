Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також Є 3 проблеми: над чим працюють енергетики після масованого російського обстрілу

Як вимикатимуть світло в Україні 20 листопада

Завтра, у середу (20 листопада – 24 Канал), з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень,

– ідеться в повідомленні.

В Укренерго зазначили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Там наголосили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. В Укренерго також попросили споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.