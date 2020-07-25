Российские наемники 24 июля 9 раз нарушили режим прекращения огня, никто из украинских воинов не пострадал. Зато наши бойцы ранили как минимум 1 оккупанта.

Враг использовал запрещенные минометы, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Где зафиксировали обстрелы

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты открыли огонь вблизи:

Старогнатовки,

Гнутово,

Лебединского,

Пищевика,

Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь в сторону наших позиций у:

Новотошковского,

Хутора Свободный.

По данным разведки, украинские воины ранили одного захватчика. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наши позиции обстреляли неподалеку Опытного и Водяного.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно обстреливают наши позиции. Только с начала 2020 года на Донбассе погибли 64 украинских военных. Список героев – по ссылке.

Помощь населению и массовое разминирование

Подразделения ГСЧС из состава Объединенных силы за минувшие сутки обследовали почти 7 гектаров местности и изъяли и обезвредили 70 взрывоопасных предметов.

Спасатели также помогли местному населению восстановить 10 домов в прифронтовых населенных пунктах, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов.

Сейчас на двадцати объектах инфраструктуры восстановление продолжается.

На контрольных пунктах въезда-выезда в течение суток спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь около тридцати гражданам Украины.

Заметим, что Объединенные силы постоянно помогают местному населению украинского Донбасса, особенно жителям прифронтовых населенных пунктов.

Морские пехотинцы оказывают помощь людям прифронтового поселка Бердянское, что на Приазовье. Местные жители остались один на один со своей проблемой – постоянным отсутствием воды. Военные помогают им с подвозом питьевой и технической воды.

Карта оккупированных территорий / 24 канал