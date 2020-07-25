Російські найманці 24 липня 9 разів порушили режим припинення вогню, ніхто з українських воїнів не постраждав. Натомість наші бійці поранили щонайменше 1 окупанта.

Ворог використовував заборонені міномети, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння, повідомили у пресштабі ООС.

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Де зафіксували обстріли

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти відкрили вогонь поблизу:

Старогнатівки,

Гнутового,

Лебединського,

Пищевика,

Широкиного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь у бік наших позицій біля:

Новотошківського,

Хутору Вільний.

За даними розвідки, українські воїни поранили одного загарбника. Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 2 рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" наші позиції обстріляли неподалік Опитного та Водяного.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня обстрілюють наші позиції. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 64 українських військових. Список героїв – за посиланням.

Допомога населенню та масове розмінування

Підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних сил за минулу добу обстежили майже 7 гектарів місцевості та вилучили і знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники також допомогли місцевому населенню відновити 10 будинків у прифронтових населених пунктах, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.

Наразі на двадцяти об’єктах інфраструктури відновлення ще триває.

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду протягом доби рятувальники надали медичну та психологічну допомогу близько тридцяти громадянам України.

Зауважимо, що Об’єднані сили постійно допомагають місцевому населенню українського Донбасу, особливо мешканцям прифронтових населених пунктів.

Морські піхотинці надають допомогу людям прифронтового селища Бердянське, що на Приазов’ї. Тамтешні мешканці залишилися сам на сам зі своєю проблемою – постійною відсутністю води. Військові допомагають їм із підвозом питної та технічної води.



Карта окупованих територій / 24 канал