ФАБ попал в тротуар неподалеку жилой многоэтажки. Только чудо уберегло от того, что в результате атаки могло быть гораздо большее количество жертв, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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К медикам обратился 21 человек

В результате атаки взрывная волна повыбивала окна, сильно повыгибала металлические двери, что привело к блокированию людей.

Это спальный район города – Алексеевка. К счастью, попадание произошло буквально в нескольких метрах в дерево, которое росло возле подъезда. В результате удара возникла взрывная волна, которая вызвала значительные повреждения дома,

– пояснил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Спасатели, полиция и волонтеры в течение ночи помогали людям выйти из заблокированных квартир. Спасателям приходилось залезать через окна в помещения, чтобы проверить, нет ли раненых, при необходимости оказать первую помощь, вывести пострадавших из подъездов.

Ночью из многоэтажек было эвакуировано примерно 70 человек. Дома подверглись сильным разрушениям, повреждено около 1200 окон и побиты 20 машин. Подверглись разрушениям садик и магазины, расположенные рядом.

За помощью к медикам обратился 21 человек, среди них есть дети – трое 8-летних и двое – 17-летних. Один из подростков, а также 39-летняя женщина находятся в больнице. В общем госпитализированы 8 человек.

Один 17-летний ребенок в состоянии средней тяжести. Среди взрослых есть пострадавшие в среднем состоянии, даже одна тяжелая женщина. Остальные пострадавшие в легком состоянии,

– отметил Виктор Забашта, директор Центра экстренной помощи.