ФАБ влучив в тротуар неподалік житлової багатоповерхівки. Тільки диво вберегло від того, що внаслідок атаки могла бути набагато більша кількість жертв, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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До медиків звернулась 21 людина

Внаслідок атаки вибухова хвиля повибивала вікна, сильно повигинала металеві двері, що призвело до блокування людей.

Це спальний район міста – Олексіївка. На щастя, влучання відбулось буквально в декількох метрах в дерево, яке росло біля під'їзду. Внаслідок удару виникла вибухова хвиля, яка спричинила значні пошкодження будинку,

– пояснив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Рятувальники, поліція і волонтери впродовж ночі допомагали людям вийти з заблокованих квартир. Рятувальникам доводилось залазити через вікна до помешкань, щоб перевірити, чи немає поранених, за потреби надати першу допомогу, вивести постраждалих з під'їздів.

Вночі з багатоповерхівок було евакуювано приблизно 70 людей. Будинки зазнали сильних руйнацій, пошкоджено близько 1200 вікон та побиті 20 машин. Зазнали руйнувань садочок та магазини, що розташовані поруч.

Водночас міський голова Ігор Терехов наголосив, що в цьому спальному районі Харкова немає жодного військового та військових розташувань.

Це справжній тероризм. Кожного дня, кожної ночі Харків перебуває під ударами,

– зазначив він.

За допомогою до медиків звернулась 21 людина, серед них є діти – троє 8-річних і двоє – 17-річних. Один з підлітків, а також 39-річна жінка перебувають у лікарні. Загалом госпіталізовано 8 людей.

Одна 17-річна дитина у стані середньої важкості. Серед дорослих є постраждали у середньому стані, навіть одна важка жінка. Решта постраждалих у легкому стані,

– зазначив Віктор Забашта, директор Центру екстреної допомоги.

Загалом за неповний тиждень росіяни вдарили по Харкову 4 рази. Були дні, коли, в які масованих атак було декілька з різницею у кілька годин.

Внаслідок цих атак у Харківській області 4 людини загинули і 65 зазнали поранення, серед них – 7 дітей.

Двоє людей загинули 20 вересня в селі Новоосинове Куп'янського району. Там росіяни завдали удару по місцевому ринку. Через удар по магазину загинула продавчиня і чоловік, який прийшов скупитися.

Росіяни кілька днів поспіль завдавали удари по лікарнях, поруч з підземною школою, по приватних будинках, по цивільному транспортному підприємству.