Опять виноват Зеленский: Вэнс объяснил спор в Белом доме

Казалось, что дипломатический скандал после спора Зеленского с Трампом и Вэнсом утих, а отношения Украины с США наладились. Но Джей Ди Вэнс снова обвинил Зеленского в стычке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Технофашизм в США: что это такое и как Кремниевая долина формирует новую реальность в Америке

Что сказал Вэнс о скандале в Белом доме

Джея Ди Вэнса попросили прокомментировать его стычку с украинским президентом. Вице-президент долго и путано объяснял, зачем он вмешался в разговор между Трампом и Зеленским. Но на вопрос журналистки, планировали ли американцы "играть в хорошего и плохого копа", ответил достаточно четко.

Нет, это не было запланировано. Он разозлился, и все пошло наперекосяк,

– сказал он.

Собственно, журналистка намекнула на то, что в ряде СМИ назвали скандал в Белом доме срежиссированным. Трамп и Вэнс очень профессионально набросились на Зеленского и попытаться выбить его из равновесия. Они не давали президенту ничего сказать и вообще позволили себе фразу "Молчи, ты и так уже много наговорил". Это дало основания миру говорить, что Трамп ведет себя как гопник, что он не достоин быть президентом.

Но интересно, что Вэнс встрял в спор не сразу. Некоторые СМИ даже писали, что Трамп удивился этому.

Сам вице-президент объяснил свое поведение. Мол, Трампу трижды задали вопросы, которые Вэнс считал несправедливыми, поэтому он решил ответить сам. И вообще, "когда Трамп в кабинете, надо всегда быть на ногах", поскольку президент США иногда обращается к Вэнсу во время пресс-конференций.

Но на слова журналистки о том, что Трампа будто бы не разозлила дерзость вице-президента, Вэнс только рассмеялся. Таким образом медийщица намекнула, что обычно вице-президенты держатся в тени лидера государства и не вмешиваются в речи или пресс-конференции, даже если присутствуют на мероприятии.

"Очевидно, что он президент, а я вице-президент, я стараюсь относиться с уважением, но также признаю, что иногда президент хочет, чтобы я что-то сказал. И, конечно, если президент считает, что я могу сказать что-то полезное, и если я думаю, что это будет уважительно по отношению к президенту, я вмешиваюсь и высказываю свои мысли", – подытожил Вэнс.

Напомним, что после ссоры в Белом доме многие американцы поддержали Зеленского. Мир облетело видео, где ветеран США плачет, глядя, как спорят президенты и как Трамп унижает украинского лидера. А еще стало известно о двоюродном брате Вэнса, который воевал на Донбассе. И если раньше Нейт Вэнс не был публичным, то теперь обратился к Джей Ди Вэнсу.