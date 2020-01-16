Опять потери: на Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе 16 января в результате вражеских обстрелов погиб военный Вооруженных сил. В общем подконтрольные Россие боевики в течение суток 9 раз открывали огонь по украинским защитникам.
Оккупанты обстреливали украинских защитников из запрещенного минскими договоренностями оружия, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке. Также в ВСУ заметили вражескую снайперскую активность.
Интересно: Шансов почти не было, – в Днепре врачи спасли раненого снайпером бойца
Боевики обстреливали украинских военных в районе:
- Новотроицкого,
- Травневого,
- Новотошковского,
- Мироновского,
- Луганского,
- Новозвановка,
- Орехового.
Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил погиб,
– отметили в штабе.
В то же время на участках разведения сил вблизи Станицы Луганской, Петровского и Золотого-4 ситуация остается стабильной. Обе стороны соблюдают режим тишины.
Заметим, это уже третья потеря Украины на Донбассе за эту неделю. Ночью 13 января из-за неосторожного обращения с боеприпасами умер 26-летний военный Виталий Караван. Уже 15 января от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Алексей Кучкин, который получил ранения головы.