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      Опять потери: на Донбассе погиб украинский военный

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      На Донбассе погиб украинский военный / Фото с Facebook штаба ООС

      На Донбассе 16 января в результате вражеских обстрелов погиб военный Вооруженных сил. В общем подконтрольные Россие боевики в течение суток 9 раз открывали огонь по украинским защитникам.

      Оккупанты обстреливали украинских защитников из запрещенного минскими договоренностями оружия, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке. Также в ВСУ заметили вражескую снайперскую активность.

      Интересно: Шансов почти не было, – в Днепре врачи спасли раненого снайпером бойца

      Боевики обстреливали украинских военных в районе:

      • Новотроицкого,
      • Травневого,
      • Новотошковского,
      • Мироновского,
      • Луганского,
      • Новозвановка,
      • Орехового.

      Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил погиб,
      – отметили в штабе.

      В то же время на участках разведения сил вблизи Станицы Луганской, Петровского и Золотого-4 ситуация остается стабильной. Обе стороны соблюдают режим тишины.

      Заметим, это уже третья потеря Украины на Донбассе за эту неделю. Ночью 13 января из-за неосторожного обращения с боеприпасами умер 26-летний военный Виталий Караван. Уже 15 января от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Алексей Кучкин, который получил ранения головы.

      окуповані території Донбасу
      Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Оружие Вооруженные силы Украины
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