Опять потери: на Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе 16 января в результате вражеских обстрелов погиб военный Вооруженных сил. В общем подконтрольные Россие боевики в течение суток 9 раз открывали огонь по украинским защитникам.

Оккупанты обстреливали украинских защитников из запрещенного минскими договоренностями оружия, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке. Также в ВСУ заметили вражескую снайперскую активность.

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Боевики обстреливали украинских военных в районе:

Новотроицкого,

Травневого,

Новотошковского,

Мироновского,

Луганского,

Новозвановка,

Орехового.

Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил погиб,

– отметили в штабе.

В то же время на участках разведения сил вблизи Станицы Луганской, Петровского и Золотого-4 ситуация остается стабильной. Обе стороны соблюдают режим тишины.

Заметим, это уже третья потеря Украины на Донбассе за эту неделю. Ночью 13 января из-за неосторожного обращения с боеприпасами умер 26-летний военный Виталий Караван. Уже 15 января от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Алексей Кучкин, который получил ранения головы.



Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала