Знову втрати: на Донбасі загинув український військовий
На Донбасі 16 січня внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий Збройних сил. Загалом підконтрольні Росії бойовики протягом доби 9 разів відкривали вогонь по українських захисниках.
Окупанти обстрілювали українських захисників із забороненої Мінськими домовленостями зброї, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці. Також у ЗСУ помітили ворожу снайперську активність.
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Бойовики обстрілювали українських військових в районі:
- Новотроїцького,
- Травневого,
- Новотошківського,
- Миронівського,
- Луганського,
- Новозванівки,
- Оріхового.
Сьогодні, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув,
– наголосили у штабі.
Водночас на ділянках розведення сил поблизу Станиці Луганської, Петрівського та Золотого-4 ситуація залишається стабільною. Обидві сторони дотримуються режиму тиші.
Зауважимо, це вже третя втрата України на Донбасі за цей тиждень. Вночі 13 січня через необережне поводження з боєприпасами помер 26-річний військовий Віталій Караван. Вже 15 січня від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат Олексій Кучкін, який отримав поранення голови.