Знову втрати: на Донбасі загинув український військовий

На Донбасі 16 січня внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий Збройних сил. Загалом підконтрольні Росії бойовики протягом доби 9 разів відкривали вогонь по українських захисниках.

Окупанти обстрілювали українських захисників із забороненої Мінськими домовленостями зброї, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці. Також у ЗСУ помітили ворожу снайперську активність.

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Бойовики обстрілювали українських військових в районі:

Новотроїцького,

Травневого,

Новотошківського,

Миронівського,

Луганського,

Новозванівки,

Оріхового.

Сьогодні, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув,

– наголосили у штабі.

Водночас на ділянках розведення сил поблизу Станиці Луганської, Петрівського та Золотого-4 ситуація залишається стабільною. Обидві сторони дотримуються режиму тиші.

Зауважимо, це вже третя втрата України на Донбасі за цей тиждень. Вночі 13 січня через необережне поводження з боєприпасами помер 26-річний військовий Віталій Караван. Вже 15 січня від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат Олексій Кучкін, який отримав поранення голови.



Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу