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      Знову втрати: на Донбасі загинув український військовий

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      На Донбасі загинув український військовий / Фото з Facebook штабу ООС

      На Донбасі 16 січня внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий Збройних сил. Загалом підконтрольні Росії бойовики протягом доби 9 разів відкривали вогонь по українських захисниках.

      Окупанти обстрілювали українських захисників із забороненої Мінськими домовленостями зброї, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці. Також у ЗСУ помітили ворожу снайперську активність.

      Цікаво: Шансів майже не було, – у Дніпрі лікарі врятували пораненого снайпером бійця

      Бойовики обстрілювали українських військових в районі:

      • Новотроїцького,
      • Травневого,
      • Новотошківського,
      • Миронівського,
      • Луганського,
      • Новозванівки,
      • Оріхового.

      Сьогодні, 16 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув,
      – наголосили у штабі.

      Водночас на ділянках розведення сил поблизу Станиці Луганської, Петрівського та Золотого-4 ситуація залишається стабільною. Обидві сторони дотримуються режиму тиші.

       

      Зауважимо, це вже третя втрата України на Донбасі за цей тиждень. Вночі 13 січня через необережне поводження з боєприпасами помер 26-річний військовий Віталій Караван. Вже 15 січня від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат Олексій Кучкін, який отримав поранення голови.

       

      окуповані території Донбасу
      Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Зброя
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