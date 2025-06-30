В Резерв+ запустили бета-тестирование оплаты штрафов, – Минобороны
- В Резерв+ запускают бета-тестирование оплаты штрафов в приложении.
В приложении Резерв+ запустили бета-тестирование оплаты штрафов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко.
Смотрите также Призыв 60-летних, отсрочки и бронирование на 45 дней: какой будет мобилизация в июле
Оплата штрафов в Резерв+
Черногоренко рассказала о бета-тестировании оплаты штрафов в Резерв+ в понедельник, 30 июня.
Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в Резерв+. Всех, кто успевает сделать это вовремя – оплачивает только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Потому что такое и должно быть цифровое сервисное государство,
– написала заместитель министра.
Чтобы приобщиться к тестированию, Черногоренко просит заполнить форму, ссылку на которую она оставила на своей странице.
Смотрите также Как авторизоваться в Армия+ и получить доступ к приложению: пошаговая инструкция
Напомним, что в приложении Резерв+ планируют ввести смартконтракты. Это может произойти уже в этом году.