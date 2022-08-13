Как передавать данные и нужно ли платить за газ на оккупированных территориях
13 августа 2022 , 11:56Читати новину українською
Источник:НВ
Нафтогаз разработал алгоритм действий по оплате за газ на оккупированных территориях. Оплачивать услуги следует по возможности.
В Нафтогазе говорят, что большинство жителей оккупированных территорий продолжают получать украинский газ. Компания рекомендует хранить квитанции оплаченных счетов.
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Как оплатить газ на оккупированных территориях
- в личном кабинете my.gas.ua;
- с помощью чата GASUA в Viber, Telegram или мессенджере Facebook;
- через платежные системы Portmone, EasyPay, Приват24, iPay, Apple Pay, Google Pay;
- через сайты банков и их мобильные приложения;
- в отделениях банков или Укрпочты;
- передать номер лицевого счета близкому человеку, проживающему на подконтрольной укрианскому правительству территории.
Какие территории оккупированы и находятся в зоне боевых действий
По состоянию на 27 июля в списке есть 321 громада в 9 областях, а именно:
- Донецкая область - 66 громад;
- Харьковская область - 56 громад;
- Днепропетровская область - 7 громад;
- Луганская область - 37 громад;
- Запорожская область - 55 громад;
- Херсонская область - 49 громад;
- Николаевская область - 25 громад;
- Сумская область - 21 громада
- Черниговская область - 5 громад.
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