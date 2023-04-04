В Киеве временно не будут взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках

Было временно приостановлено взыскание оплаты с киевлян за парковку на муниципальных площадках. Это связано с определенными юридическими процедурами.

Во вторник, 4 апреля, власти столицы сообщили о временной приостановке снятия оплаты за парковку на муниципальных площадках. Как указано в сообщении, эти изменения будут отображаться в приложении "Киев Цифровой".

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Почему плату временно не будут снимать

Заметим, что о возобновлении оплаты за парковку горожан сообщат раньше времени. То есть пока неизвестно, сколько продлится этот временный период, когда простой на площадках парковки будет бесплатным.

Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров,

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что инспекторы в этот период не будут штрафовать водителей за неуплату парковки. Однако не в коем случае это не освобождает владельцев автомобилей от соблюдения правил дорожного движения и парковки исключительно в специально отведенных для этого местах.

Собственно, за нарушение ПДД предусмотрены продолжающие действовать штрафы.

В КГГА также отметили, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. Если вы лично с таким столкнулись, следует обязательно обратиться в полицию.

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Как ChatGPT помог избежать уплаты штрафа