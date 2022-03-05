ОПОРА запускает сбор доказательств военных преступлений России в Украине

ОПОРА заявила о запуске сбора доказательств военных преступлений России в Украине. Для этого создадут специальную онлайн-платформу.

Соответствующую информацию обнародовали в гражданской сети ОПОРА. Это случилось 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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ОПОРА начинает собирать военные преступления России в Украине

Гражданская сеть "ОПОРА" запустила специальную онлайн-платформу для документирования военных преступлений России в Украине. Собранные данные передадут Офису прокурора Международного уголовного суда,

– говорится в сообщении.

В ОПОРЕ заявили, что:

каждое военное преступление России нужно зафиксировать;

все внесенные данные будут надежно защищены, накоплены в соответствующем формате и переданы оперативно и без изменений;

несмотря на то, что обстрелы мирных городов Украины еще продолжаются, уже сейчас необходимо собирать доказательства для оперативного расследования, которое проводит Международный уголовный суд в Гааге.

Вносить информацию о преступлениях российских военных могут непосредственные свидетели и жертвы, а также все люди доброй воли. Это можно сделать на сайте https://russiancrime.org/.

Мы обязаны зафиксировать каждый снаряд, выпущенный в школу, садик, частные дома, больницы и другие гражданские объекты. Мы обязаны зафиксировать каждую пулю, выпущенную в каждого гражданского человека в Украине,

– призвали в ОПОРЕ.

Там объяснили, что военные преступления – это сознательное и грубое нарушение правил ведения военных действий и международного гуманитарного права, направленных непосредственно против гражданского населения.

Военным преступлением считают:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

преднамеренное убийство, пытки и лишение свободы гражданского населения;

расположение и использование войск и техники в жилых кварталах;

насилие в отношении медиков и медицинской инфраструктуры;

использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и эмблем ВСУ, полиции и других служб Украины, эмблем гуманитарных/медицинских учреждений;

умышленные удары по зданиям, имеющим религиозное, образовательное, культурное, научное или благотворительное назначение, исторические памятники, госпитали и т.д.;

захват имущества и ограбление.

Чтобы зафиксировать военное преступление, можно подавать фото и видео с места событий, письменные и устные показания потерпевших или материальные показания (документы, остатки снарядов, гильзы, обломки вещей, построек).

Более того, можно написать письмо в произвольной форме на любом языке прокурору МКС Кариму Хану по электронному адресу otp.informationdesk@icc-cpi.int .

Правда, неструктурированные данные придется намного дольше прорабатывать.



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