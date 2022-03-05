ОПОРА запускает сбор доказательств военных преступлений России в Украине
Источник:zn.ua
ОПОРА заявила о запуске сбора доказательств военных преступлений России в Украине. Для этого создадут специальную онлайн-платформу.
Соответствующую информацию обнародовали в гражданской сети ОПОРА. Это случилось 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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ОПОРА начинает собирать военные преступления России в Украине
Гражданская сеть "ОПОРА" запустила специальную онлайн-платформу для документирования военных преступлений России в Украине. Собранные данные передадут Офису прокурора Международного уголовного суда,
– говорится в сообщении.
В ОПОРЕ заявили, что:
- каждое военное преступление России нужно зафиксировать;
- все внесенные данные будут надежно защищены, накоплены в соответствующем формате и переданы оперативно и без изменений;
- несмотря на то, что обстрелы мирных городов Украины еще продолжаются, уже сейчас необходимо собирать доказательства для оперативного расследования, которое проводит Международный уголовный суд в Гааге.
Вносить информацию о преступлениях российских военных могут непосредственные свидетели и жертвы, а также все люди доброй воли. Это можно сделать на сайте https://russiancrime.org/.
Мы обязаны зафиксировать каждый снаряд, выпущенный в школу, садик, частные дома, больницы и другие гражданские объекты. Мы обязаны зафиксировать каждую пулю, выпущенную в каждого гражданского человека в Украине,
– призвали в ОПОРЕ.
Там объяснили, что военные преступления – это сознательное и грубое нарушение правил ведения военных действий и международного гуманитарного права, направленных непосредственно против гражданского населения.
Военным преступлением считают:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- преднамеренное убийство, пытки и лишение свободы гражданского населения;
- расположение и использование войск и техники в жилых кварталах;
- насилие в отношении медиков и медицинской инфраструктуры;
- использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и эмблем ВСУ, полиции и других служб Украины, эмблем гуманитарных/медицинских учреждений;
- умышленные удары по зданиям, имеющим религиозное, образовательное, культурное, научное или благотворительное назначение, исторические памятники, госпитали и т.д.;
- захват имущества и ограбление.
Чтобы зафиксировать военное преступление, можно подавать фото и видео с места событий, письменные и устные показания потерпевших или материальные показания (документы, остатки снарядов, гильзы, обломки вещей, построек).
Более того, можно написать письмо в произвольной форме на любом языке прокурору МКС Кариму Хану по электронному адресу otp.informationdesk@icc-cpi.int .
Правда, неструктурированные данные придется намного дольше прорабатывать.
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