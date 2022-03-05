Відповідну інформацію оприлюднили у громадянській мережі ОПОРА. Це трапилось 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Росія продовжує вчиняти військові злочини проти мирних мешканців Харківщини

ОПОРА починає збирати воєнні злочини Росії в України

Громадянська мережа ОПОРА запустила спеціальну онлайн-платформу для документування воєнних злочинів Росії в Україні. Зібрані дані передадуть Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду,

– мовиться у повідомленні.

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