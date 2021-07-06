Свою вину не признал: оппозиционера Бабарико в Беларуси приговорили к 14 годам заключения
Источник:телеграм NEXTA Live
Виктора Бабарико в понедельник, 6 июля, в Беларуси приговорили к 14 годам заключения. Мужчина не признал себя виновным и заявил, что его дело политически мотивировано.
Суд признал оппозиционера вроде "виновным" в получении взяток в особо крупных размерах, а также – в отмывании денег, полученных преступным путем. Прокурор просил назначить наказание продолжительностью 15 лет заключения.
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Бабарико не признал вину
В последнем слове оппозиционер заявил, что ему не стыдно ни перед родными, ни перед друзьями, ни перед соратниками.
Бабарико назвал себя "счастливым человеком", ведь в его семье никогда не сомневались: поступки стоит оценивать прежде всего с точки зрения нравственности, а не материальных потерь.
Мне не стыдно перед близкими, потому что не допустили противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что удалось создать лучший банк в стране,
– заверил оппозиционер.
Дело Бабарико: главное
- Главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико задержали в июне 2020 года. За месяц до того он сообщил, что будет баллотироваться на выборах президента Беларуси. Бабарико считали одним из главных соперников самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- В версии обвинения говорилось, что Бабарико и его помощники якобы систематически получали взятки. В течение 16 лет руководство банка якобы присвоило более 11 миллионов долларов.