Свою вину не признал: оппозиционера Бабарико в Беларуси приговорили к 14 годам заключения

Виктора Бабарико в понедельник, 6 июля, в Беларуси приговорили к 14 годам заключения. Мужчина не признал себя виновным и заявил, что его дело политически мотивировано.

Суд признал оппозиционера вроде "виновным" в получении взяток в особо крупных размерах, а также – в отмывании денег, полученных преступным путем. Прокурор просил назначить наказание продолжительностью 15 лет заключения.

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Бабарико не признал вину

В последнем слове оппозиционер заявил, что ему не стыдно ни перед родными, ни перед друзьями, ни перед соратниками.

Бабарико назвал себя "счастливым человеком", ведь в его семье никогда не сомневались: поступки стоит оценивать прежде всего с точки зрения нравственности, а не материальных потерь.

Мне не стыдно перед близкими, потому что не допустили противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что удалось создать лучший банк в стране,

– заверил оппозиционер.

Дело Бабарико: главное