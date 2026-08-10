Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, зачем Кремлю вообще может понадобиться такая видимость оппозиции и почему это еще не означает появления реальной политической конкуренции. По его словам, "Яблоко" могут использовать и для работы с антивоенными настроениями, и для повышения явки, но на реальный расклад сил это вряд ли повлияет.

Зачем Кремлю понадобилось "Яблоко"?

Скандал вокруг "Яблока" вряд ли свидетельствует о реальной борьбе партии с Кремлем. Гораздо вероятнее, что внутри российской власти существуют разные взгляды на то, как использовать партию во время кампании. Части системы может быть выгодно оставить формально антивоенную силу, чтобы создать видимость политического выбора и направить на нее голоса россиян, желающих прекращения войны.

Возможно, кто-то решил: давайте создадим иллюзию плюрализма, отвлечем голоса тех, кто действительно выступает за прекращение войны. "Яблоко" об этом говорит, дает людям определенную надежду, и таким образом можно нейтрализовать антивоенные настроения, которые начинают появляться в России,

– пояснил Фесенко.

Партия может быть полезна и для явки. Перед российскими властями стоит задача показать как минимум 60% явки и примерно такой же результат "Единой России". Формальное присутствие еще одной политической силы помогает придать этой кампании хотя бы внешние признаки конкуренции.

Внимание! Верховный суд России отменил регистрацию федерального списка оппозиционной партии "Яблоко", которая шла на выборы в Госдуму с антивоенной программой и призывом к прекращению огня. Иск подала прокремлевская "Родина", обвинив партию в нарушении авторских прав, проблемах с финансированием кампании и поддержке запрещенного в России "ЛГБТ-движения". В "Яблоке" отвергли претензии и заявили, что будут обжаловать решение суда.

В то же время даже такая контролируемая активность уже стала необычной для российской системы. В регионах появились иски и требования не допускать "Яблоко" к голосованию, а часть его кандидатов уже не допускается к участию. Для чиновников, привыкших к полностью управляемой кампании, даже антивоенная риторика лояльной системе партии выглядит как нежелательный диссонанс.

Этот "оживляж" может понадобиться лишь для того, чтобы немного снять напряжение, выпустить пар. Но, учитывая все, что происходило в России в последнее время, я склоняюсь к тому, что "Яблоко", скорее всего, к выборам не допустят,

– отметил политолог.

На федеральном уровне ситуация для партии также остается неопределенной, а в отдельных регионах ограничения уже действуют. Если запреты будут распространяться дальше, короткая демонстрация "плюрализма" закончится еще до самого голосования.

Реальной оппозиции в России нет

Даже если "Яблоко" допустят к голосованию, это не сделает российскую кампанию настоящими выборами. В Кремле давно относятся к ним как к управляемому политическому процессу, где нужно показать нужную явку, результат провластной партии и формальное присутствие нескольких других сил. Такую роль годами выполняют коммунисты и ЛДПР, которые называются оппозиционными, но в ключевых вопросах поддерживают власть.

Все это лишь иллюзия выборов. Максимум, о чем сейчас может идти речь, – немного выпустить пар оппозиционных настроений, которые постепенно накапливаются в России,

– сказал Фесенко.

Само "Яблоко" тоже давно не выглядит силой, способной серьезно повлиять на политический баланс. Партия, как и коммунисты и ЛДПР, берет свое начало еще с 1990-х годов. За это время российская политическая система почти не обновилась, а Владимир Путин находится у власти уже 27 лет.

Я не удивлюсь, если через некоторое время станет известно, что это была провокация ФСБ – своего рода проверка: кто будет поддерживать "Яблоко", кто поддержит хотя бы призрачную оппозицию и намек на то, что можно проголосовать за мир,

– предположил политолог.

Причины нынешней активизации партии пока можно только предполагать. В то же время Фесенко не ожидает, что эта история способна существенно повлиять на расстановку политических сил в России.

Фесенко объяснил активизацию "Яблока" в России: смотрите видео