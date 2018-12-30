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      Оправдало ли военное положение ожидания МВД: объяснение Авакова

      68 Читати новину українською
      Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков
      Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков / www.rbc.ua

      Вследствие российской агрессии в Азовском море 25 ноября Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в интервью "Интерфакс-Украина".

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      По его мнению, ужесточение режима привело к снижению уровня преступности в тех областях, где он действовал.

      В 10 областях, где ввели военное положение, произошло снижение количества уголовных преступлений на 20%, в том числе тяжких и особо тяжких – 23%, и на 26% больше раскрыто фактов незаконного обращения с оружием,
      отметил министр внутренних дел Украины.

      Также он добавил, что реальный плюс военного положения – хорошие тактические учения. За это время МВД отработало четкий алгоритм взаимодействия всех служб и подразделений в режиме чрезвычайной ситуации, проверили действенность мобилизационных протоколов, организовали оперативную связь. Кроме того, были сформированы Межведомственный оперативный штаб органов системы МВД и ведомственные ситуационные центры.

      Навчання ЗСУ
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      Аваков отчитался о проведении крупных учений всех подразделений МВД, что отрабатывали все возможные чрезвычайные ситуации, в которых приняло участие 1165 человек и 102 единицы техники.

      Но все-таки это не был совсем уж полноценный тренинг: не была введена ставка Верховного главнокомандующего не были введены военные администрации, не было прямого подчинения ни одной из служб военной власти. В целом это был суррогат военного положения,
      – отметил Арсен Аваков.

      Также он сообщил, что с начала введения военного положения въезд на территорию Украины не позволили 1616 гражданам РФ. Соответственно, Россия нам ответила возвращением 351 украинского гражданина.

      Заборона в'їзду росіянам в Україну
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      Напомним, что запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения. В этот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией.

       

      Теги: Новости России Новости Украины Война Война на Донбассе Запрет въезда россиянам в Украину Военное положение в Украине Вооруженные силы Украины Министерство внутренних дел Арсен Аваков
      Источник: 24 Канал
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