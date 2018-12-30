Оправдало ли военное положение ожидания МВД: объяснение Авакова

Вследствие российской агрессии в Азовском море 25 ноября Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его мнению, ужесточение режима привело к снижению уровня преступности в тех областях, где он действовал.

В 10 областях, где ввели военное положение, произошло снижение количества уголовных преступлений на 20%, в том числе тяжких и особо тяжких – 23%, и на 26% больше раскрыто фактов незаконного обращения с оружием,

– отметил министр внутренних дел Украины.

Также он добавил, что реальный плюс военного положения – хорошие тактические учения. За это время МВД отработало четкий алгоритм взаимодействия всех служб и подразделений в режиме чрезвычайной ситуации, проверили действенность мобилизационных протоколов, организовали оперативную связь. Кроме того, были сформированы Межведомственный оперативный штаб органов системы МВД и ведомственные ситуационные центры.



Учения ВСУ

Аваков отчитался о проведении крупных учений всех подразделений МВД, что отрабатывали все возможные чрезвычайные ситуации, в которых приняло участие 1165 человек и 102 единицы техники.

Но все-таки это не был совсем уж полноценный тренинг: не была введена ставка Верховного главнокомандующего не были введены военные администрации, не было прямого подчинения ни одной из служб военной власти. В целом это был суррогат военного положения,

– отметил Арсен Аваков.

Также он сообщил, что с начала введения военного положения въезд на территорию Украины не позволили 1616 гражданам РФ. Соответственно, Россия нам ответила возвращением 351 украинского гражданина.



Запрет въезда россиянам в Украину

Напомним, что запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине – до 26 декабря. В среду, 26 декабря, в Украине прекратил действовать режим военного положения. В этот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану государственной границы с Россией.