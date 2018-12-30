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      Чи виправдав воєнний стан очікування МВС: пояснення Авакова

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      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков / www.rbc.ua

      Внаслідок російської агресії в Азовському морі 25 листопада Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

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      На його думку, жорсткість режиму призвела до зниження рівня злочинності у тих областях, де він діяв.

      У 10 областях, де ввели воєнний стан, відбулося зниження кількості кримінальних правопорушень на 20%, зокрема тяжких і особливо тяжких – 23%, а на 26% більше розкрито фактів незаконного поводження зі зброєю,
      – зауважив міністр внутрішніх справ України.

      Також він додав, що реальний плюс воєнного стану – хороші тактичні навчання. За цей час МВС відпрацювало чіткий алгоритм взаємодії всіх служб і підрозділів у режимі надзвичайної ситуації, перевірили дієвість мобілізаційних протоколів, організували оперативний зв'язок. Окрім того, були сформовані Міжвідомчий оперативний штаб органів системи МВС і відомчі ситуаційні центри.

      Навчання ЗСУ
      Навчання ЗСУ

      Аваков відзвітував про проведення великих навчань всіх підрозділів МВС, що відпрацьовували всі можливі надзвичайні ситуації, в яких взяли участь 1165 осіб та 102 одиниці техніки.

      Але все-таки це не був зовсім вже повноцінний тренінг: не було введено ставку Верховного головнокомандувача, не були введені військові адміністрації, не було прямого підпорядкування жодної зі служб військовій владі. Загалом це був сурогат воєнного стану,
      – наголосив Арсен Аваков.

      Також він повідомив, що від початку введення воєнного стану в'їзд на територію України не дозволили 1616 громадянам РФ. Відповідно, Росія нам відповіла поверненням 351 українського громадянина. 

      Заборона в'їзду росіянам в Україну
      Заборона в'їзду росіянам в Україну

      Нагадаємо, що заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до 26 грудня. У середу, 26 грудня, в Україні припинив діяти режим воєнного стану. У цей же день Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала Державній прикордонній службі продовжити посилену охорону державного кордону з Росією.

       

      Теги: Новини України Новини Росії Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Збройні сили України Воєнний стан в Україні Заборона в’їзду росіянам в Україну Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 Канал
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