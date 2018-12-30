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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Результати воєнного стану сумнівні і штучні, – експерт

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      Порошенко заявив, що загроза російської агресії залишилася
      Порошенко заявив, що загроза російської агресії залишилася / Фото з відкритих джерел

      До процесу введення воєнного стану, а також його завершення і отриманих результатів є чимало запитань. Більшість "досягнень" досить умовні. Натомість є підозри, що цим скористалася влада.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      За його словами, влада називає кілька головних досягнень введення воєнного стану. По-перше, проведення мобілізаційних зборів резервістів першої категорії в Чернігівській області. Хоча, зауважує експерт, на цих полігонах і так періодично проводяться збори резервістів. А щодо формування бригад територіальної оборони – цим Міноборони повинно займатися всі чотири роки війни Росії проти України, а не лише в час воєнного стану. До того ж, 25 таких бригад були сформовані не під час воєнного стану.

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      По-друге, перевірка стану цивільної оборони, говорить Снєгирьов, – теж абсолютно штатна ситуація під час воєнних дій. Третє – перевірка боєздатності сил ППО. Тобто п’ятий рік триває війна, а тільки зараз перевіряється боєздатність сил ППО і нарешті закрили українське небо? А чим займалися до цього?

      Четверте – затримання 1600 громадян РФ при спробі в’їзду в Україну і посилення заходів безпеки на кордоні. Але тут питання в тому, що після 26 грудня – завершення воєнного стану – ці заходи фактично скасовуються. Можна сподіватися, що російські диверсанти, як добропорядні християни, почали святкувати Різдво 25 грудня і завершать 14 січня. Тоді наші депутати повернуться з відпусток і, можливо, продовжать ці заходи. Це виглядає дивно в країні, де постійно повідомляють про те, що диверсанти раз від разу підривають військові склади,
      – наголошує Дмитро Снєгирьов.

      Тому, розповідає фахівець, питань достатньо. Зокрема, чому ці заходи ввели тільки на місяць?

      "Порошенко говорить, що російська загроза нікуди не зникла. Йде накопичення російських військ, починаючи від Білорусі, закінчуючи ОРДЛО. Якщо в Білорусі концентруються російські війська, то чому в трьох прикордонних з нею областях не був запроваджений воєнний стан і не відпрацьований сценарій щодо локалізації зовнішньо загрози? Остання зустріч Путіна і Лукашенка свідчить про те, що Росія перейшла до активних дій у Білорусі. Мовиться про фактичне посягання на територіальну цілісність", – зауважив Снєгирьов.

      Нагадаємо, воєнний стан у 10 областях України почав діяти з 26 листопада. Сталося це через напад Росії на українські кораблі поблизу Керченської протоки. Крім того, з цієї ж причини 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років – заборона мала діяти протягом періоду дії воєнного стану в Україні.  26 грудня в Україні припинив діяти режим воєнного стану.

      Чому Україна запроваджувала воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Що таке воєнний стан? Відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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