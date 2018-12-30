Результаты военного положения сомнительные и искусственные, - эксперт

К процессу введения военного положения, а также его завершения и полученных результатов есть немало вопросов. Большинство "достижений" весьма условны. Зато есть подозрения, что этим воспользовалась власть.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По его словам, власти называют несколько главных достижений введения военного положения. Во-первых, проведение мобилизационных сборов резервистов первой категории в Черниговской области. Хотя, отмечает эксперт, на этих полигонах и так периодически проводятся сборы резервистов. А по формированию бригад территориальной обороны – этим Минобороны должно заниматься все четыре года войны России против Украины, а не только во время военного положения. К тому же, 25 таких бригад были сформированы не во время военного положения.

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Во-вторых, проверка состояния гражданской обороны, говорит Снегирев, – тоже абсолютно штатная ситуация во время военных действий. В-третьих, – проверка боеспособности сил ПВО. То есть пятый год идет война, а только сейчас проверяется боеспособность сил ПВО и наконец закрыли украинское небо? А чем занимались до этого?

В-четвертых, – задержание 1600 граждан РФ при попытке въезда в Украину и усиления мер безопасности на границе. Но здесь вопрос в том, что после 26 декабря – завершение военного положения – эти меры фактически отменяются. Можно надеяться, что российские диверсанты, как добропорядочные христиане, начали праздновать Рождество 25 декабря и завершат 14 января. Тогда наши депутаты вернутся из отпусков и, возможно, продолжат эти мероприятия. Это выглядит странно в стране, где постоянно сообщают о том, что диверсанты раз от раза подрывают военные склады,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Поэтому, рассказывает специалист, вопросов достаточно. В частности, почему эти меры ввели только на месяц?

"Порошенко говорит, что российская угроза никуда не исчезла. Идет накопление российских войск, начиная от Беларуси, заканчивая ОРДЛО. Если в Беларуси концентрируются российские войска, то почему в трех приграничных с ней областях не было введено военное положение и не отработан сценарий по локализации внешней угрозы? Последняя встреча Путина и Лукашенко свидетельствует о том, что Россия перешла к активным действиям в Беларуси. Речь идет о фактическом посягательство на территориальную целостность", – отметил Снегирев.

Напомним, военное положение в 10 областях Украины начало действовать с 26 ноября. Произошло это из-за нападения России на украинские корабли вблизи Керченского пролива. Кроме того, по этой же причине 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет – запрет должен был действовать в течение периода действия военного положения в Украине. 26 декабря в Украине прекратил действовать режим военного положения.

Почему Украина вводила военное положение?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива. Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Что такое военное положение? Видео