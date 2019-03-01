Оправданные состояния: как Конституционный Суд разрешил богатеть и не отчитываться

Имения с церквями, машины, как у Джеймса Бонда, антиквариат, достойный музеев – все эти состояния политиков украинцы узнали благодаря е-декларированию. Большинство чиновников не смогли объяснить их происхождение: на небольшие официальные доходы купить все это просто невозможно. За незаконное обогащение многим VIP-ам грозило до 10 лет заключения. Однако Конституционный Суд отменил "опасную" норму.

Можно ли будет привлечь к ответственности за незаконное обогащение и действительно ли эта статья не была действенной, в парламентских кулуарах узнавал журналист 24 канала.

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Привлечь к ответственности невозможно?

По мнению депутата от фракции "Самопомич" Романа Семенухи, решение Конституционного Суда – это коррупционное политически мотивированное решение, которое недаром появилось накануне выборов.

Без преувеличения, несколько сотен миллионов гривен налогоплательщиков вылетят "в трубу", потому что десятки дел НАБУ уже аннулированы. В то же время, такое решение несет в себе угрозу потери безвиза и напряжения отношений с Евросоюзом и США, о чем уже высказались ведущие иностранные политики. Самое главное, что эта статья – это одна из ключевых вещей, которая была достигнута в 2014-15 годах,

– говорит Роман Семенуха.



Те, кто незаконно нажил свое состояние должны понести ответственность

Он убеждает, что депутаты, в частности Егор Соболев с коллегами, уже работают над исправлением ситуации через изменение законодательства. Теперь вообще ставится под сомнение эффективность работы будущего Антикоррупционного суда. Ведь он должен был рассматривать дела, которые, в частности, касаются незаконного обогащения.

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О негативных последствиях решения Конституционного Суда говорит и депутат от "Народного фронта" Леонид Емец. По его убеждению, теперь мы будем иметь проблему с европейской интеграцией: принятие нормы о незаконном обогащении было необходимой составляющей борьбы с коррупцией в нашей стране. Не просто борьбой, а победой над ней.

Когда мы говорим о негативных последствиях для нашей страны, то мы, как государство, не просто сделали шаг назад в преодолении коррупции, а развернулись и пошли в совершенно противоположном направлении. Хоть приговоров по этой статье и не было, но само существование этой нормы сдерживало государственных служащих и политиков от того, чтобы наживатись нечестным путем,

– убеждает депутат.

Е-декларирование было инструментом, который неотрывно связан с этой статьей. Благодаря ему можно было выяснить – достаточно ли зарабатывает политик, госслужащий, чтобы покрыть свои расходы. Если его расходы превышают заработки, очевидно, речь идет о средствах, заработанных нечестным путем. Тогда у него можно спросить – откуда эти средства. Если он не мог этого объяснить – это было основанием для привлечения к ответственности, в том числе и уголовной. Теперь это невозможно.



Дела о незаконном обогащении будут закрыты из-за отсутствия нормы закона

Никаким законом это не исправить. Конституционный Суд не решает вопрос текста законов, он решает вопрос правоотношений. Поскольку решение Суда не регулирует вопросы этих правоотношений, то это означает, что оно не может быть исправлено законом. На практике это будет выглядеть так: если будет принят закон о незаконном обогащении, то Конституционный Суд, на основании уже вынесенного решения, примет новое представление к рассмотрению и признает его неконституционным. Это произойдет по сокращенной процедуре, буквально за неделю. Сейчас, можем констатировать следующее: без изменений в Основной закон привлечь к ответственности за незаконное обогащение в этом государстве никого невозможно,

–добавляет народный избранник.

На практике это означитиме, что дела о незаконном обогащении будут закрыты в связи с отсутствием нормы закона, которой предусмотрена такая ответственность. Главное, что теперь каждый коррупционер сможет спокойно обогащаться и вносить имущество в е-декларацию. Так, все увидят, что он прикупил себе домик или машину, но теперь его никто не привлечет к ответственности. Это удар по борьбе с коррупцией. Можно вносить десятки законопроектов, но они не решат эту ситуацию, ведь уже есть решение Конституционного Суда, которое выше любого закона.

Объяснению подлежит

Зато депутат от фракции "Оппозиционный блок" Татьяна Бахтеева, которая была среди тех, кто подписался под представлением в Конституционный Суд, считает иначе.

Я обратились в Суд, поскольку считаю, что эта норма не соответствует статье Основного закона о защите персональных данных. Как вы уже смогли увидеть, с 2015 года эту норму применяли только к неугодным. Суд отменил эту норму закона, поэтому мы правы! Получается, что антикоррупционные органы нарушали Конституцию. Вообще, очень много вопросов к антикоррупционным органам, в частности, к их зарплатам, премиальным и т. п,

- отметила депутат.

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Депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев убежден, что статья, которая обязывала чиновников доказывать законность происхождения своего имущества, еще с начала 2015 года их очень пугала. С тех пор большинство политиков, прокуроров, судей, руководителей полиции оказались в ситуации, когда они не могут объяснить откуда у них имущество и деньги. Конечно, они пытались это скрыть, но другим законом мы определили преступлением отсутствие этого имущества в е-декларации. Как следствие, они оказались в ловушке.

Смотрите, Юрий Луценко вместе с женой фактически всю жизнь в украинской политике, за эти годы они стали очень богатыми. Если они скрыли свое имущество, то нарушили статью 366 Уголовного кодекса, если они его покажут, но не смогут объяснить происхождения, тогда это нарушение статьи 368 пункт 2. Эта ловушка их очень пугала. В нее уже попали Олег Ляшко, министр Владимир Омелян и другие. В общем, НАБУ и САП возбудили более 100 производств по этой статье и коррупционеры не знали что делать, поэтому судебные процессы по этим преступлениям просто не происходили,

– рассказывает Егор Соболев.



Егор Соболев с коллегами уже начал готовить новую редакцию закона

К примеру, в 2016 году в суд было передано дело о незаконном обогащении против тогдашнего прокурора зоны АТО – Константина Кулика. Он с женой не смог объяснить новую люксовую недвижимость и автомобиль. Суд за почти 2,5 лет даже не начал допрос свидетелей. Понятно – они тянули время.

В конце концов, когда в прошлом году мы добились создания Антикоррупционного суда, который должен рассматривать дела по таким обвинениям, то они поняли – им "светит" до 10 лет лишения свободы. В частности, это касается и судей Конституционного суда, которые не смогли объяснить происхождение своих состояний. Поэтому они начали искать выход и нашли его, признав закон антиконституционным. Сейчас депутаты вместе с детективами Антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры готовят новую редакцию закона. Нам необходимо очищаться от чиновников, политиков и правоохранителей, которые незаконно обогатились.

Дотянуть до отмены статьи

Экс-заместитель председателя Конституционного Суда, народный депутат Василий Нимченко убежден, что это обычное, рутинное решение Суда, который поступил в соответствии с нормами нашего Основного закона. Они оценивают решение через верховенство Конституции и обеспечивают конституционную юрисдикцию. Как можно с ними спорить? Ведь они сказали – бороться с коррупцией необходимо правовыми методами и на основании Конституции.

Они сказали, что статья 368 пункт 2. не соответствует норме конституции, где говорится о презумпции невиновности. Мы очень долго шли к тому, чтобы записать в Конституцию, что никто не может свидетельствовать против себя или своих близких родственников. Оценивая эту норму, судьи правильно увидели то, что человек должен доказывать происхождение заработанного, купленного, но таким образом человек будет давать показания и собирать доказательства против себя,

– замечает Василий Нимченко.

Ну а о том, что эта норма неконституционна, судьи говорили еще когда депутаты за него голосовали.

А вот внефракционный депутат Юрий Деревянко категорически не соглашается с этим. По его мнению, дела относительно незаконного обогащения затягивали как могли. А здесь Конституционный Суд принял решение о незаконности этой статьи закона. Таким образом те, кто грабил страну, выйдут сухими из воды. Но по некоторым депутатам (Олег Ляшко, Игорь Мосейчук и многие другие) дела подано в суд. Стоит лишь посмотреть на перечень "героев", которые подали конституционное представление и которые прекрасно понимали – по ним "плачет" статья за незаконное обогащение. Именно поэтому они обратились в Конституционный Суд, который поддержал их представления.

"По словам Петра Порошенко, который теперь рассказывает, что он подаст новый законопроект и вернет эту статью в Уголовный кодекс, то он же дал возможность ворам избежать ответственности. Ведь все расследование придется начинать с самого начала. Думаете, что Конституционный суд – отдельная институция? Та он его полностью контролирует!"– уверен Юрий Деревянко.



По мнению Юрия Деревянко стоит гнать прочь тех судей Конституционного суда

Это решение Конституционного Суда будет иметь негативные последствия для нас как внутри страны, так и на международном уровне. Одно из требований для предоставления безвизового режима и финансовой поддержки – решительная борьба с коррупцией.

По мнению депутата, эта статья касается, прежде всего, чиновников. Если они покрывают друг друга и воруют, а потом Конституционный Суд отменяет норму закона о незаконном обогащении, то это отразится на наших отношениях и с европейцами, и с американцами. Они понимают, что украинская власть не хочет бороться с коррупцией.

Рассмотрение этих дел затягивали, потому что не знали что с ними делать. Но вот вот будет создан Антикоррупционный суд, и все эти дела он бы начал рассматривать, поэтому они решили отменить закон. Теперь нужно все начинать сначала. Стоит гнать прочь тех судей Конституционного суда. Как оказалось, они прислушиваются к тем, кто под расследованием и не желает чтобы Украина очищалась от коррупции.

Кстати, прокурор Юрий Луценко тоже является фигурантом этой статьи. Поэтому он говорит, что она недействительна. В свое время тот же Луценко, как председатель парламентской фракции, первый подписал закон, который вводил наказание за незаконное обогащение. Тогда ему хотелось заигрывать с Международным валютным фондом и другими, они думали, их эта статья не будет касаться. Но ситуация возвращается так, что господину Луценко приходится объяснять происхождение своего состояния. А он с начала 2000-х годов не вылезал из парламента. Поэтому я бы очень хотел, чтобы эта статья работала. Ну а то, что произошло – это коррупционная контрреволюция,

– добавляет Юрий Деревянко.

Депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко не очень удивился такому решению Суда.

Народный избранник говорит, что в 2015 году, когда в первом чтении голосовался этот закон, он с трибуны заявлял – в нем есть много проблем. "Так как этот закон прописан, то мне кажется, что хотели помочь коррупционерам обжаловать это в Конституционном суде, поставить его под сомнение и отменить. Конечно, через определенное время", – добавил он.

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Непрофессионализм тех людей, которые готовят законы, неосведомленность в законодательной технике, отсутствие опыта и создают ситуации, когда сначала пишутся глупости, а потом все удивляются – чего это эти глупости признаны глупостями. Я не защищаю Конституционный суд, к которому есть огромное количество вопросов, но действительно, в Украине действует презумпция невиновности. Действительно, в Украине закон не может иметь обратной силы во времени. Это конституционные принципы, о которых мы еще тогда говорили. Надо делать все правильно и корректно,

– говорит народный избранник.

Сергей Власенко добавляет, что тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил о необходимости этой статьи, а вот на днях он сказал – эта норма "мертвая". К сожалению, когда профессиональную работу подменяют пиарными лозунгами, это приводит к вот таким последствиям. Депутат понимает возмущение общества, поскольку и сам возмущен возможностью для тех, кто незаконно обогащался, избежать наказания.

"На мой взгляд, эта ситуация была создана может и неосознанно, но очевидно, что прогнозируемо", – добавил он.