Виправдані статки: як Конституційний Суд дозволив багатіти і не звітувати

Маєтки з церквами, автівки, як у Джеймса Бонда, антикваріат, вартий музеїв – про всі ці статки політиків українці дізнались завдяки е-декларуванню. Більшість чиновників не змогли пояснити їх походження: на невеличкі офіційні доходи придбати все це просто неможливо. За незаконне збагачення багатьом VIP-ам загрожувало до 10 років ув’язнення. Проте Конституційний Суд відмінив "небезпечну" норму.

Чи можна буде притягнути до відповідальності за незаконне збагачення та чи дійсно ця стаття не була дієвою, у парламентських кулуарах дізнавався журналіст 24 каналу.

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Притягнути до відповідальності неможливо?

На думку депутата від фракції "Самопоміч" Романа Семенухи рішення Конституційного Суду – це корупційне політично вмотивоване рішення, яке недаремно з’явилось напередодні виборів.

Без перебільшення, кількасот мільйонів гривень платників податків вилетять "в трубу", бо десятки справ НАБУ вже анульовано. Водночас, таке рішення несе в собі загрозу втрати безвізу та напруження стосунків з Євросоюзом і США, про що вже висловились провідні іноземні політики. Найголовніше, що ця стаття – це одна з ключових речей, яка була досягнута в 2014-15 роках,

– говорить Роман Семенуха.



Ті, хто незаконно нажив свої статки мають понести відповідальність

Він переконує, що депутати, зокрема Єгор Соболєв з колегами, вже працюють над виправленням ситуації через зміну законодавства. Тепер взагалі ставиться під сумнів ефективність роботи майбутнього Антикорупційного суду. Адже він мав розглядати справи, які, зокрема, стосуються незаконного збагачення.

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Про негативні наслідки рішення Конституційного Суду говорить й депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець. На його переконання тепер ми матимемо проблему з європейською інтеграцією: ухвалення норми про незаконне збагачення було необхідною складовою боротьби з корупцією в нашій країні. Не просто боротьбою, а перемогою над нею.

Коли ми говоримо про негативні наслідки для нашої країни, то ми, як держава, не просто зробили крок назад в подоланні корупції, а розвернулись і пішли в абсолютно протилежному напрямку. Хоч вироків за цією статтею і не було, але саме існування цієї норми стримувало державних службовців і політиків від того, щоб наживатись нечесним шляхом,

– переконує депутат.

Е-декларування було інструментом, який невідривно пов'язаний з цією статтею. Завдяки йому можна було з’ясувати – чи достатньо заробляє політик, держслужбовець, щоб покрити свої видатки. Якщо його витрати перевищують заробітки, вочевидь, йдеться про кошти, зароблені нечесним шляхом. Тоді у нього можна запитати – звідки ці кошти. Якщо він не міг цього пояснити – це було підставою для притягнення до відповідальності, зокрема, й кримінальної. Тепер це неможливо.



Справи про незаконне збагачення будуть закриті через відсутність норми закону

Жодним законом це не виправити. Конституційний Суд не вирішує питання тексту законів, він вирішує питання правовідносин. Оскільки рішення Суду не врегульовує питання цих правовідносин, то це означає, що воно не може бути виправлено законом. На практиці це виглядатиме так: якщо буде ухвалено закон щодо незаконного збагачення, то Конституційний Суд, на підставі уже винесеного рішення, прийме нове подання до розгляду і визнає його неконституційним. Це відбудеться за скороченою процедурою, буквально за тиждень. Наразі, можемо констатувати наступне: без змін в Основний закон притягнути до відповідальності за незаконне збагачення в цій державі нікого неможливо,

–додає народний обранець.

На практиці це означитиме, що справи про незаконне збагачення будуть закриті в зв’язку з відсутністю норми закону, якою передбачена така відповідальність. Головне, що тепер кожен корупціонер зможе спокійно збагачуватись і вносити майно в е-декларацію. Так, всі бачитимуть, що він прикупив собі будиночок чи автівку, але тепер його ніхто не притягне до відповідальності. Це удар по боротьбі з корупцією. Можна вносити десятки законопроектів, але вони не вирішать цю ситуацію, адже вже є рішення Конституційного Суду, яке вище за будь-який закон.

Поясненню підлягає

Натомість депутат від фракції "Опозиційний блок" Тетяна Бахтеєва, яка була серед тих, хто підписався під поданням до Конституційного Суду, вважає інакше.

Я звернулись до Суду, оскільки вважаю – ця норма не відповідає статті Основного закону щодо захисту персональних даних. Як ви вже змогли побачити, з 2015 року цю норму застосовували лише до неугодних. Суд відмінив цю норму закону, тож ми праві! Виходить, що антикорупційні органи порушували Конституцію. Взагалі, дуже багато питань до антикорупційних органів, зокрема, до їхніх зарплат, преміальних тощо,

– зауважила депутат.

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Депутат від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв переконаний, що стаття, яка зобов’язувала посадовців доводити законність походження свого майна, ще з початку 2015 року їх дуже лякала. Відтоді більшість політиків, прокурорів, суддів, керівників поліції опинились в ситуації, коли вони не можуть пояснити звідки у них майно та гроші. Звісно, вони намагались це приховати, але іншим законом ми визначили злочином відсутність цього майна в е-декларації. Як наслідок, вони опинились у пастці.

Дивіться, Юрій Луценко разом із дружиною фактично все життя в українській політиці, за ці роки вони стали дуже заможними. Якщо вони приховали своє майно, то порушили статтю 366 Кримінального кодексу, якщо вони його покажуть, але не зможе пояснити походження, тоді це порушення статті 368 пункт 2. Ця пастка їх дуже лякала. В неї вже потрапили Олег Ляшко, міністр Володимир Омелян та інші. Загалом, НАБУ та САП порушили понад 100 проваджень за цією статтею і корупціонери не знали що робити, тому судові процеси по цим злочинам просто не відбувались,

– розповідає Єгор Соболєв.



Єгор Соболєв з колегами вже почав готувати нову редакцію закону

Приміром, в 2016 році до суду була передана справа про незаконне збагачення проти тодішнього прокурора зони АТО – Костянтина Кулика. Він з дружиною не зміг пояснити нову люксову нерухомість й автомобіль. Суд за майже 2,5 років навіть не розпочав допит свідків. Зрозуміло – вони тягнули час.

Зрештою, коли минулого року ми домоглись утворення Антикорупційного суду, який має розглядати справи за такими обвинуваченнями, то вони зрозуміли – їм "світить" до 10 років позбавлення волі. Зокрема, це стосується і суддів Конституційного суду, які не змогли пояснити походження своїх статків. Тож вони почали шукати вихід, і знайшли його, визнавши закон антиконституційним. Зараз депутати разом з детективами Антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури готуємо нову редакцію закону. Нам необхідно очищуватись від чиновників, політиків та правоохоронців, які незаконно збагатились.

Дотягнути до відміни статті

Екс-заступник голови Конституційного Суду, народний депутат Василь Німченко переконаний, що це звичайне, рутинне рішення Суду, який вчинив у відповідності до норм нашого Основного закону. Вони оцінюють рішення через верховенство Конституції та забезпечують конституційну юрисдикцію. Як можна з ними сперечатись? Адже вони сказали – боротись з корупцією необхідно правовими методами та на підставі Конституції.

Вони сказали, що стаття 368 пункт 2. не відповідає нормі конституції, де йдеться про презумпцію невинуватості. Ми дуже довго йшли до того, щоб записати в Конституцію, що ніхто не може свідчити проти себе чи своїх близьких родичів. Оцінюючи цю норму, судді правильно побачили те, що людина має доводити походження заробленого, купленого, але ж таким чином людина буде давати покази та збирати докази проти себе,

– зауважує Василь Німченко.

Ну а про те, що ця норма неконституційна, судді говорили ще коли депутати за неї голосували.

А от позафракційний депутат Юрій Дерев’янко категорично не погоджується із цим. На його думку, справи щодо незаконного збагачення затягували як могли. А тут Конституційний Суд прийняв рішення про незаконність цієї статті закону. Таким чином ті, хто грабував країну, вийдуть сухими з води. Але ж по деяким депутатам (Олег Ляшко, Ігор Мосейчук і багато інших) справи подано до суду. Варто лише подивитись на перелік "героїв", які подали конституційне подання і які прекрасно розуміли – за ними "плаче" стаття за незаконне збагачення. Саме тому вони звернулись до Конституційного Суду, який підтримав їхнє подання.

"Щодо слів Петра Порошенко, який тепер розповідає, що він подасть новий законопроект та поверне цю статтю в Кримінальний кодекс, то він же дав можливість злодіям уникнути відповідальності. Адже всі розслідування доведеться розпочинати з самого початку. Думаєте, що Конституційний суд – окрема інституція? Та він його повністю контролює!" – впевнений Юрій Дерев’янко.



На думку Юрія Дерев’янка варто гнати геть тих суддів Конституційного суду

Це рішення Конституційного Суду матиме негативні наслідки для нашої як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Одна з вимог надання безвізового режиму та фінансової підтримки – рішуча боротьба з корупцією.

На думку депутата, ця стаття стосується, передовсім, чиновників. Якщо вони покривають один одного і крадуть, а потім Конституційний Суд скасовує норму закону про незаконне збагачення, то це відобразиться на наших стосунках і з європейцями, і з американцями. Вони розуміють, що українська влада не хоче боротись з корупцією.

Розгляд цих справ затягували, бо не знали що з ними робити. Але ось ось буде створено Антикорупційний суд, і всі ці справи він би почав розглядати, тому вони вирішили скасувати закон. Тепер потрібно все починати спочатку. Варто гнати геть тих суддів Конституційного суду. Як виявилось, вони прислуховуються до тих, хто під розслідуванням і не бажає щоб Україна очищалась від корупції.

До речі, прокурор Юрій Луценко теж є фігурантом цієї статті. Тому він каже, що вона недієва. Свого часу той же Луценко, як голова парламентської фракції, перший підписав закон, який запроваджував покарання за незаконне збагачення. Тоді йому хотілось загравати з Міжнародним валютним фондом та іншими, вони думали, їх ця стаття не стосуватиметься. Але ситуація повертається так, що пану Луценко доводиться пояснювати походження своїх статків. А він з початку 2000-х років не вилазив з парламенту. Тому я би дуже хотів, аби ця стаття працювала. Ну а те, що відбулось – це корупційна контрреволюція,

– додає Юрій Дерев’янко.

Депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко не вельми здивувався такому рішенню Суду.

Народний обранець говорить, що в 2015 році, коли в першому читанні голосувався цей закон, він з трибуни заявляв – в ньому є багато проблем. "Так як цей закон виписаний, то мені здається, що хотіли допомогти корупціонерам оскаржити це в Конституційному суді, поставити його під сумнів і скасувати. Звісно, через певний час", – додав він.

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Непрофесійність тих людей, які готують закони, необізнаність в законодавчій техніці, відсутність досвіду й створюють ситуації, коли спочатку пишуться дурниці, а потім всі дивуються – чого це ці дурниці визнані дурницями. Я не захищаю Конституційний суд, до якого є величезна кількість питань, але дійсно, в Україні діє презумпція невинуватості. Справді, в Україні закон не може мати зворотної сили в часі. Це конституційні принципи, про які ми ще тоді говорили. Треба робити все було правильно і коректно,

– говорить народний обранець.

Сергій Власенко додає, що тоді генпрокурор Юрій Луценко говорив про необхідність цієї статті, а ось днями він сказав – ця норма "мертва". На жаль, коли професійну роботу підміняють піарними гаслами, це призводить до ось таких наслідків. Депутат розуміє обурення суспільства, оскільки й сам обурений можливістю для тих, хто незаконно збагачувався, уникнути покарання.

"На моє бачення, ця ситуація була створена може й несвідомо, але очевидно, що прогнозовано", – додав він.