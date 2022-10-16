Определенная доля правды может быть, – Гуменюк прокомментировала прогнозы освобождения Херсона

ВСУ активизировали новую волну контрнаступления – продолжается активное освобождение Херсонщины. Что касается статьи, в которой говорится, что ВСУ на следующей неделе могут зайти в Херсон – то эта информация довольно интересна.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что в полном объеме не видела эту статью, поэтому полностью прокомментировать нельзя.

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Но могу отметить, что часть правды там есть. Просто у нас разные календари, пожалуй,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Такие истоки в глобальном смысле, по словам спикера ОК "Юг" – мешают, но мы уже привыкли к тому, что есть определенные колебания в информационном пространстве, которые можно использовать так, как это делают моряки в море с парусами.

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ВСУ освободи еще несколько населенных пунктов в Херсонской области

Как отметили в ОК "Юг", полностью освобождены от врага следующие населенные пункты: Нововасильевка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное. Все они находятся в Бериславском районе. В ведомстве подчеркнули, что на освобожденных территориях продолжаются стабилизационные мероприятия. Пытаются возобновить работу социальной и критической инфраструктуры.

Во время телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, почему не увеличивается площадь освобожденных территорий. По ее словам, происходит перепланировка операции. Кроме того, оккупанты укрепляются на рубежах, на которые их удалось подвинуть. Что касается этих пяти населенных пунктов, то в них все еще опасно.