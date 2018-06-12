Определили самый мощный смартфон в мире

11 июня на популярном бенчмарке Geekbench провели тестирование флагманского смартфона от Asus – ROG Phone. Это первый и едва ли не единственный единственный в мире телефон, адаптированный для игр.

Об этом пишет GSM Arena.



Так, ROG Phone набрал в многоядерном режиме 9534 балла, что на 400 баллов больше, чем у предыдущего лидера Xiaomi Mi MIX 2S.

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В семерку лидеров по мощности также вошли OnePlus 6, HTC U12 +, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 и Samsung Galaxy S9 +. Для сравнения флагман Samsung набрал всего 8349 баллов.



Кроме того, Asus ROG Phone обошел конкурентов и в рейтинге производительности на 4 – 13%.



Asus ROG Phone: обзор