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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Определили самый мощный смартфон в мире

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Asus ROG Phone
Asus ROG Phone / noypigeeks.com

11 июня на популярном бенчмарке Geekbench провели тестирование флагманского смартфона от Asus – ROG Phone. Это первый и едва ли не единственный единственный в мире телефон, адаптированный для игр.

Об этом пишет GSM Arena.

Так, ROG Phone набрал в многоядерном режиме 9534 балла, что на 400 баллов больше, чем у предыдущего лидера Xiaomi Mi MIX 2S.

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В семерку лидеров по мощности также вошли OnePlus 6, HTC U12 +, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 и Samsung Galaxy S9 +. Для сравнения флагман Samsung набрал всего 8349 баллов.

Кроме того, Asus ROG Phone обошел конкурентов и в рейтинге производительности на 4 – 13%.

Asus ROG Phone: обзор

 

Теги: Техно рейтинги Игры Asus Смартфоны
Источник: 24 Канал
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