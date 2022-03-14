Оккупанты открыли огонь на поражение: жуткие подробности убийства журналиста Time

Оккупанты 13 марта цинично открыли огонь по журналистам издания Time. Как следствие – один американский репортер получил ранение, а его напарник – 51-летний корреспондент – погиб.

Жуткие детали трагедии рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Журналисты снимали репортаж

Денисенко отметил, что 2 иностранных журналиста приехали в окрестности города Ирпень для того, чтобы снять репортажи об эвакуации населения из города и запечатлеть руины.

Возле Романовского моста водитель зеленого автомобиля "Лада" предложил представителям СМИ их подвезти, журналисты согласились,

– сказал он.

Советник отметил, что журналисты начали фотографировать ЖК "Есенин", полностью разрушенный в результате российского обстрела. После чего тут же появились двое российских военных, которые произвели предупредительные выстрелы. Водитель автомобиля среагировал и начал убегать вместе с журналистами. Однако российские оккупанты открыли огонь на поражение.

Корреспондент погиб

В результате циничного обстрела скончался 51-летний корреспондент Times и гражданин США Брент Рено. Он получил ранение в голову.

Ранее главный редактор и гендиректор Time Эдвард Фельсенталь рассказал, что Брент Рено был режиссером и журналистом, отмеченным многими наградами. Он снимал самые сложные истории по всему миру. В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, посвященному глобальному кризису беженцев.

Другой журналист – Хуан Диего Ретондо, 1975 года рождения, получил огнестрельное ранение. Пока ему оказывают помощь и угрозы его жизни нет.

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