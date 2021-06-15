Украинцы считают, что в судах побеждают те, кто богаче: результаты опроса

Около 4,5 миллиона украинцев за последние 2 года избегали обращения в суд. Люди не идут по правосудие, поскольку считают, что у них мало шансов получить справедливое решение.

Лишь 10,5% украинцев убеждены, что у них равные шансы на справедливость в суде, независимо от своего статуса или финансов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова по заказу Фонда DEJURE.

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Что украинцы думают о правосудии

11,2%, или около 4,5 миллионов украинцев за последние 2 года могли обратиться в суд за защитой своих прав, однако решили этого не делать. Почти 80% опрошенных считают, что в суде выигрывает более богатая или влиятельная сторона.



Отношение украинцев к правосудию / Изображение с сайта Фонда DEJURE

Так, 42,7% опрошенных не обращаются в суд, поскольку не верят в возможность получить справедливое и законное решение. Еще 41,2% убеждены, что решение вопроса в суде займет много времени, а 42,3% – много денег.

Реформа Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия – это главный орган в судебной власти Украины. Члены ВСП имеют право полностью контролировать назначение и увольнение судей.

По инициативе Владимира Зеленского этот орган в Украине хотят реформировать. Так, поданный им законопроект №5068 предусматривает создание Этического совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины, еще трех – международные и иностранные организации.

Такие шаги, как считают в Офисе Президента, должны значительно перезагрузить судебную систему в Украине.

Венецианская комиссия имеет определенные оговорки относительно этого законопроекта. Например, в комиссии отметили, что в процессе отбора будущих членов ВСП и проверки действующего состава основную роль должны иметь решения международных экспертов.

. Исследования проводили в течение 14 – 19 мая во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.