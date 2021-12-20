Оптимизма не хватает: на что украинцы надеются в новом 2022 году

Треть украинцев считает, что 2022 год будет лучше предыдущего. Столько же людей убеждены, что ничего не изменится.

Об ожиданиях украинцев касательно 2022 года свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг".

Украинцы поддерживают роспуск Рады и отставку Кабмина: результаты опроса

Украинцам не хватает оптимизма

По результатам опроса, ожидания украинцев по отношению к 2022 году таковы:

31% опрошенных считают, что 2022 год будет лучше предыдущего;

34% думают, что ничего не изменится,

32% убеждены, что следующий год будет хуже 2021 года.

В общей сложности респонденты младшего возраста (до 40 лет) ожидают, что следующий год скорее будет лучше, а старшие думают, что ничего не изменится или будет хуже.

Каковы ожидания украинцев по отношению к 2022 году / Инфографика "Рейтинг"

Ожидания предыдущего года были лучше

Для сравнения: в прошлом году ожидания жителей Украины были более оптимистичными. Тогда 52% ожидали, что 2021 год будет лучше 2020 года.